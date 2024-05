Μαζί με τον πρόεδρο Ιμπραχίμ Ραϊσί τον οποίο όλα τα δυτικά μέσα κατονομάζουν ως «ακραίο», στο δυστύχημα στο Ιράν πέθανε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ο οποίος ήταν στον στενό κύκλο του συμπλέγματος μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής επανάστασης και των σιιτικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν και σχηματίζουν τον αυτοαποκαλούμενο μεταξύ των μελών ως «Άξονα της Αντίστασης», όπως είναι ευρέως γνωστός στην Μέση Ανατολή.

Ο «Άξονας της Αντίστασης» στους πιο δυνατούς «παίκτες» του πλην Ιράν, συμπεριλαμβάνει την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σιιτικές οργανώσεις των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ (σ.σ. πιο στενές σχέσεις με την Αλ-Χασντ Αλ-Σααμπί), οι οποίες εντάσσονται στον εθνικό στρατό, την οργάνωση Ansar Ullah (σ.σ. το Αλλάχ γραμμένο Ullah μεταφράζεται ως «του Θεού», δηλαδή «Υποστηρικτές του Θεού») της Υεμένης, η οποία είναι η ντε φάκτο κυβέρνηση της χώρας, συριακές οργανώσεις και παλαιστινιακές οργανώσεις.

O Αμίρ-Αμπντολαχιάν θεωρούσε εαυτόν στρατιώτη του Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος ήταν Ιρανός στρατιωτικός ηγέτης, υποστράτηγος και διοικητής των ειδικών δυνάμεων αλ-Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αντικείμενο τις ειδικές επιχειρήσεις εκτός του Ιράν. Κάθε συνδρομή του Ιράν, είτε υπέρ του Μπασάρ Αλ Άσαντ, είτε εναντίον του ISIS, είτε υπέρ της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, έφερε την σφραγίδα του Σολεϊμάνι, οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ.

