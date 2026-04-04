Κόρινθος: Πώς έγινε η αδιανόητη τραγωδία – Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο που καταπλακώθηκε η 43χρονη

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κόρινθο από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (04/04) όταν ένα μπαλκόνι κατέρρευσε με αποτέλεσμα μια 43χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστεί ένα από τα παιδιά της.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Πηγάσου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περνούσε από το σημείο με την οικογένειά της. Όπως φαίνεται δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου που έπεσαν πάνω της.

Το σημείο της τραγωδίας

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ανέσυραν τη 43χρονη γυναίκα νεκρή και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Από τύχη σώθηκαν τα παιδιά

Όπως έγινε γνωστό η γυναίκα διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της για τις διακοπές του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό, η 43χρονη μαζί με τον σύζυγό της και τα 3 παιδιά τους, 4, 7 και 10 ετών, περνούσαν από το σημείο όταν έπεσε το μπαλκόνι.

Η άτυχη γυναίκα συνεθλίβη κάτω από τους όγκους των μπάζων και του τσιμέντου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε νεκρή και διαμελισμένη.

Τραυματίστηκε και το 10χρονο παιδί στο κεφάλι αλλά ευτυχώς από την αξονική που έγινε δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός. Όλη οι οικογένεια είναι σε κατάσταση σοκ.

Όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο κτίριο είναι για χρόνια εγκαταλελειμμένο αλλά τον τελευταίο καιρό γίνονταν κάποιες εργασίες.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής δεν είχαν τοποθετηθεί κάποιες προειδοποιητικές πινακίδες ή ακόμα και κάποια κορδέλα που να μην επιτρέπει τη διάβαση από τ0 πεζοδρόμιο.