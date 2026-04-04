Σοκαριστικό τροχαίο στον Πειραιά – 17χρονος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο – Έχει προσαχθεί ο οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βασ. Γεωργίου στον Πειραιά - Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του
Σοβαρό τροχαίο με έναν 17χρονο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος φέρει σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στο κεφάλι και η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Γεμάτο επιβάτες το λεωφορείο
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 19.30, και σύμφωνα με μαρτυρίες ο ανήλικος περπατούσε όταν ξαφνικά πετάχτηκε στον δρόμο. Εκείνη την ώρα περνούσε ένα αστικό λεωφορείο που τον χτύπησε με σφοδρότητα.
Στο λεωφορείο επέβαιναν και επιβάτες, ωστόσο δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Παράλληλα, ο οδηγός του λεωφορείου έχει προσαχθεί στην Τροχαία Πειραιά, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
