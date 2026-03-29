Τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Ορθοβουνίου χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός
- Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου
- Ο χαρισματικός «κύριος Σαμ» που έχτισε την αυτοκρατορία της Walmart
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές που παρίσταναν ότι είναι μέλη συλλόγου κωφών και ζητούσαν χρήματα από περαστικούς
- Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στις Αρχές, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων, στο ύψος του Ορθοβουνίου.
Υπό συνθήκες που διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας, ένα βαρύ όχημα (νταλίκα) εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί πάνω στο οδόστρωμα.
Δεν σημειώθηκε τραυματισμός
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού ενώ δεν ενεπλάκη άλλο όχημα στο τροχαίο ωστόσο η νταλίκα υπέστη σημαντικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων και την αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων.
Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επιχείρηση με ειδικό γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας από το σημείο.
- LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
- Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
- «No Kings»: Ένα νέο κίνημα εδραιώνεται στις ΗΠΑ – Χιλιάδες διαδηλώσεις, εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο
- Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
- Νίκος Ανδρουλάκης: Το νέο βίντεο στο TikTok μας λύνει πολλές απορίες
- Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
- Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός (vids)
