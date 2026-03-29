Τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην εθνική οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στις Αρχές, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων, στο ύψος του Ορθοβουνίου.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας, ένα βαρύ όχημα (νταλίκα) εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί πάνω στο οδόστρωμα.

Δεν σημειώθηκε τραυματισμός

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού ενώ δεν ενεπλάκη άλλο όχημα στο τροχαίο ωστόσο η νταλίκα υπέστη σημαντικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων και την αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επιχείρηση με ειδικό γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας από το σημείο.