Πύργος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος μετά από τροχαίο
Κόπηκε στα δύο αυτοκίνητο μετά από σφοδρή σύγκρουση - Πολύ σοβαρά ο 30χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου.
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 30χρονος που τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην. ΕΟ Πύργου – Κυπαρισσίας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και μαρτυρίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Πύργο, επάνω σε στροφή φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, λόγω και του ολισθηρού από τη βροχή οδοστρώματος και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας αλλοδαπός γιατρός και επέβαινε η σύζυγος του.
Από την πρόσκρουση, ο 30χρονος εκτοξεύτηκε εκτός του αυτοκινήτου του. Το αυτοκίνητο έσπασε στα δύο με τα τμήματά του να πετάγονται μακριά.
Το δεύτερο αυτοκίνητο, από την σύγκρουση, βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πρανές, πίσω από τις προστατευτικές μπάρες.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο, και τον μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Πύργου και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.
Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και το ζευγάρι που επέβαινε στο δεύτερο όχημα.
Δείτε φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο
