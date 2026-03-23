Πάτρα: Τροχαίο με έναν νεκρό στα Βραχνέικα – Σφοδρή σύγκρουση δυο ΙΧ
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην ενική οδό - Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη η σύζυγός του και ο οδηγός του άλλου ΙΧ.
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό ανάμεσα σε Βραχνέικα και Τσουκαλέικα Αχαΐας.
Ο συνεπιβάτης στο μαύρο ΙΧ (οδηγούσε η γυναίκα του) είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και τελικά εξέπνευσε.
Δύο τραυματίες
Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη η σύζυγός του και ο οδηγός του άλλου ΙΧ.
Το ζευγάρι ερχόταν από τον Αλισσό. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης που οδήγησαν στον θάνατο του άτυχου άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις