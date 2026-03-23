Πάτρα: Τροχαίο με έναν νεκρό στα Βραχνέικα – Σφοδρή σύγκρουση δυο ΙΧ

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό ανάμεσα σε Βραχνέικα και Τσουκαλέικα Αχαΐας.

Ο συνεπιβάτης στο μαύρο ΙΧ (οδηγούσε η γυναίκα του) είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και τελικά εξέπνευσε.

Δύο τραυματίες

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη η σύζυγός του και ο οδηγός του άλλου ΙΧ.

Το ζευγάρι ερχόταν από τον Αλισσό. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης που οδήγησαν στον θάνατο του άτυχου άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.