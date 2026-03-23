Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Εξάρχεια όταν ΙΧ έπεσε σε τζαμαρία καφετέριας.

Όλα έγιναν όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος και στη διασταύρωση της Σόλωνος με τη Χαριλάου Τρικούπη εξετράπη της πορείας του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε σε τζαμαρία καφετέριας.

Ένας τραυματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες , μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας. ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός του ΙΧ με καταγωγή από τη Βουλγαρία έχει προσαχθεί.