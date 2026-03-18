Ζάκυνθος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ΙΧ μετά το τροχαίο με σχολικό λεωφορείο
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στη Ζάκυνθο, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Κατέληξε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωάννινων ο οδηγός του επιβατικού Ι.Χ., που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βασιλικού.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του Ι.Χ.
Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε το πρωί της Τετάρτης, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου.
Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκαν οι μαθητές που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο.
