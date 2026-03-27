Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο οδηγό πέρασαν οι αστυνομικοί στην Παλλήνη, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ είχε μαζί στο όχημά του, τα ανήλικα παιδιά του.

Το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση

Όπως φαίνεται στις εικόνες ένα λευκό ΙΧ κάνει στην άκρη του δρόμου με αλάρμ και σταματά. Πίσω του ακολουθεί ένα αγροτικό όχημα που χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα πέφτει πάνω στο ΙΧ.

Η σύγκρουση είναι δυνατή και τα δύο οχήματα κινούνται για αρκετά μέτρα μέχρι να ακινητοποιηθούν.

Στο βίντεο διακρίνεται και ένας πεζός που μόλις προλαβαίνει να αποφύγει τα δύο οχήματα μετά τη σύγκρουση.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον οδηγό του αγροτικού οχήματος από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε πως ο 55χρονος άνδρας είχε καταναλώσει σχεδόν 4 φορές περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο.

Του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.