Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.
- «Προβληματικά άτομα» χαρακτηρίζει τους γονείς που ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο
- Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
- Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
- Καίσαρ Αλεξόπουλος: «Τα συλλυπητήριά μου, κύριε»
Χειροπέδες σε έναν 55χρονο οδηγό πέρασαν οι αστυνομικοί στην Παλλήνη, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ είχε μαζί στο όχημά του, τα ανήλικα παιδιά του.
Το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.
Η σύγκρουση
Όπως φαίνεται στις εικόνες ένα λευκό ΙΧ κάνει στην άκρη του δρόμου με αλάρμ και σταματά. Πίσω του ακολουθεί ένα αγροτικό όχημα που χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα πέφτει πάνω στο ΙΧ.
Η σύγκρουση είναι δυνατή και τα δύο οχήματα κινούνται για αρκετά μέτρα μέχρι να ακινητοποιηθούν.
Στο βίντεο διακρίνεται και ένας πεζός που μόλις προλαβαίνει να αποφύγει τα δύο οχήματα μετά τη σύγκρουση.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον οδηγό του αγροτικού οχήματος από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε πως ο 55χρονος άνδρας είχε καταναλώσει σχεδόν 4 φορές περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο.
Του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
- Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
- Η ενδεκάδα της Εθνικής για το φιλικό με την Παραγουάη (pic)
- Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
- Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
- Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γειτόνισσά του – Οι συνεχείς καυγάδες με την 60χρονη Γερμανίδα
- O δείκτης Φορτούνη και η κουβέντα MVP για έναν τερματοφύλακα
- Δημήτρης Αλεξανδρής: «Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος»
- Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις