Προκάλεσε τροχαίο οδηγώντας μεθυσμένος με τα ανήλικα παιδιά στο ΙΧ
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Χειροπέδες σε έναν 55χρονο οδηγό αυτοκινήτου πέρασαν οι αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.
Μάλιστα, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, στο όχημα του 55χρονου επέβαιναν τα ανήλικα τέκνα του ηλικίας 10 και 12 ετών.
Τι συνέβη
Ειδικότερα, όλα έγιναν τις απογευματινές ώρες της 26ης Μαρτίου στην περιοχή της Παλλήνης, από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Ο 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και οδηγώντας αυτοκίνητο στην περιοχή της Παλλήνης, συγκρούστηκε με έτερο όχημα.
Αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού, πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς από τον οποίο προέκυψε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Πέρα από τον έλεγχο του αλκοτέστ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εντός του οχήματός του, βρίσκονταν τα ανήλικα τέκνα του ηλικίας 10 και 12 ετών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Προκάλεσε τροχαίο οδηγώντας μεθυσμένος με τα ανήλικα παιδιά στο ΙΧ
