Παγκράτι: Σύλληψη 47χρονης που οδηγούσε μεθυσμένη στην οδό Ολυμπιάδος – Χτύπησε 4 οχήματα

Στη σύλληψη μίας 47χρονης οδηγού, προχώρησε η αστυνομία χθες το βράδυ στο Παγκράτι.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 22:30 επί της οδού Ολυμπιάδος, όταν η οδηγός, η οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα, η οποία από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτοξεύτηκε και κατέληξε στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας.

Ωστόσο, η 47χρονη δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ακόμη δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας επιπλέον ζημιές.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,59, ενώ παράλληλα οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.