Παγκράτι: Σύλληψη 47χρονης που οδηγούσε μεθυσμένη στην οδό Ολυμπιάδος – Χτύπησε 4 οχήματα
Διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ παράλληλα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
- Στροφή της ΕΕ στη μεταναστευτική πολιτική: «Πράσινο φως» για κέντρα απέλασης εκτός Ευρώπης
- Σοκαριστικό τροχαίο: Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητό του
- Αυξημένα πρόστιμα στα ΜΜΜ για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – Όλες οι αλλαγές του νέου νόμου
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
Στη σύλληψη μίας 47χρονης οδηγού, προχώρησε η αστυνομία χθες το βράδυ στο Παγκράτι.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 22:30 επί της οδού Ολυμπιάδος, όταν η οδηγός, η οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.
Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε μοτοσικλέτα, η οποία από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτοξεύτηκε και κατέληξε στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας.
Ωστόσο, η 47χρονη δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ακόμη δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας επιπλέον ζημιές.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,59, ενώ παράλληλα οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
- Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
- O πόλεμος στο Ιράν ωθεί τη Σαουδική Αραβία να συνάψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία
- Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
- Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
- Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
- Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία την ερχόμενη εβδομάδα – Ακραίο σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»
- Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
