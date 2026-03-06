Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα με 151χλμ/ώρα στη λεωφόρο Λαυρίου – Συνελήφθη 42χρονος

Με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα εντοπίστηκε να κινείται χθες το βράδυ στη λεωφόρο Λαυρίου στα Καλύβια Αττικής 42χρονος οδηγός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 71 χλμ/ώρα.

Εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς

Παράλληλα κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,63 mg/l.

Επιπρόσθετα κατά την ακινητοποίησή του, ο 42χρονος απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς ενώ δεν κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.