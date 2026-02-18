Θεσσαλονίκη: Οδηγός ιδιωτικού ασθενοφόρου οδηγούσε μεθυσμένος
Χειροπέδες σε 41χρονο οδηγό ιδιωτικού ασθενοφόρου, στη Θεσσαλονίκη καθώς μετά από έλεγχο που του έγινε, αποδείχθηκε πως έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Οδηγός ασθενοφόρου, ιδιωτικής εταιρείας, συνελήφθη τα ξημερώματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τού πέρασαν χειροπέδες και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Κατά πληροφορίες, από την αλκοολομέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι ο 41 ετών άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις «έδειξαν» 0,8 και 1,20 mg/l.
