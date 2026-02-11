newspaper
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:17

Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Τον χάρο με τα μάτια τους αντίκρυσαν όσοι κινούνταν με τα οχήματά τους στην Εθνική Οδό προς Φάρσαλα, το πρωί της Τρίτης, όταν μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συνέχισε την πορεία του επί 25 χιλιόμετρα.

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, υπό την επήρεια μέθης

Πρόκειται για έναν 62χρονο που, παρότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε με προορισμό τη Λαμία, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο.

Κάποια στιγμή, ωστόσο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς αλλά συνέχισε την πορεία του επί 25 χιλιόμετρα μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα η οποία κινούνταν κανονικά στο ρεύμα της.

Όπως αναφέρει το gegonota.news το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη στις 7:20 το πρωί. Αφού ο οδηγός προσέκρουσε στο πλάι της νταλίκας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός ήταν «τύφλα»

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που υπέβαλαν τον 62χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 γραμμ. / λίτρο εκπνεόμενου αέρα στη πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Ο 62χρονος ζήτησε και έλαβε αναβολή για σήμερα Τετάρτη, προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο και να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Τράπεζες
Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

World
EFG: Επενδύοντας σε… αβέβαιους καιρούς – Το guidance για το 2026

EFG: Επενδύοντας σε… αβέβαιους καιρούς – Το guidance για το 2026

inWellness
inTown
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Σκάνδαλο υποκλοπών 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», υπογράμμισε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κτηνοτρόφοι: Προβληματισμός και ανησυχία για την ευλογιά – Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»
Δίμηνο «φωτιά» 10.02.26

Προβληματισμός και ανησυχία στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά - Ζητούν από την κυβέρνηση «plan b»

Προβληματισμένοι και με έκδηλη ανησυχία έφυγαν οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στόχος μας η εκρίζωση της ευλογιάς, λέει ο Τσιάρας με το αρμόδιο υπουργείο να παραμένει αρνητικό στον εμβολιασμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
