Τον χάρο με τα μάτια τους αντίκρυσαν όσοι κινούνταν με τα οχήματά τους στην Εθνική Οδό προς Φάρσαλα, το πρωί της Τρίτης, όταν μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συνέχισε την πορεία του επί 25 χιλιόμετρα.

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, υπό την επήρεια μέθης

Πρόκειται για έναν 62χρονο που, παρότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε με προορισμό τη Λαμία, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο.

Κάποια στιγμή, ωστόσο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς αλλά συνέχισε την πορεία του επί 25 χιλιόμετρα μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα η οποία κινούνταν κανονικά στο ρεύμα της.

Όπως αναφέρει το gegonota.news το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη στις 7:20 το πρωί. Αφού ο οδηγός προσέκρουσε στο πλάι της νταλίκας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός ήταν «τύφλα»

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που υπέβαλαν τον 62χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 γραμμ. / λίτρο εκπνεόμενου αέρα στη πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Ο 62χρονος ζήτησε και έλαβε αναβολή για σήμερα Τετάρτη, προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο και να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.