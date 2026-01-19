Κρήτη: Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
Κακό χαμό δημιούργησε ένας 43χρονος στην Κρήτη ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος
Έναν 43χρονο συνέλαβαν τα στελέχη της Τροχαίας στην Κρήτη και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ο 43χρονος τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή έκανε άνω-κάτω την αστυνομία, με κίνδυνο να σκοτώσει άνθρωπο αλλά και να σκοτωθεί και ο ίδιος.
Ούτε καν έλαβε υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο.
Δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης
Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive news, pαραβίασε απαγορευτικές πινακίδες, ερυθρούς σηματοδότες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με επικίνδυνους ελιγμούς στην οδό Κονδυλάκη, στην Σμπώκου και σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους, μέχρι που τελικά έπεσε πάνω σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.
Ο 43χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ όταν αστυνομικοί του έκαναν αλκοτέστ, αυτό …τερμάτισε!
Ο άντρας συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες.
- Κρήτη: Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
- Κριτική σε Αταμάν: «Σε ομάδα με χαμηλότερο μπάτζετ δεν νομίζω ότι θα έκανε κάτι…»
- Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
- Ρόκετς – Πέλικανς 119-110: Σπουδαία νίκη και ματς-ορόσημο για τον Ντουράντ (vids)
- Πακιστάν: Αυξήθηκε σε 11 ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο – Πάνω από 60 αγνοούμενοι
- Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
- Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
- Σχεδόν μισός αιώνας – Οι πρωταγωνιστές της αρχικής σειράς «Δυναστεία» 45 χρόνια μετά την πρεμιέρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις