Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
Κρήτη: Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 09:34

Κρήτη: Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό

Κακό χαμό δημιούργησε ένας 43χρονος στην Κρήτη ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Έναν 43χρονο συνέλαβαν τα στελέχη της Τροχαίας στην Κρήτη και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 43χρονος  τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή έκανε άνω-κάτω την αστυνομία, με κίνδυνο να σκοτώσει άνθρωπο αλλά και να σκοτωθεί και ο ίδιος.

Ούτε καν έλαβε υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο.

Δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive news, pαραβίασε απαγορευτικές πινακίδες, ερυθρούς σηματοδότες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με επικίνδυνους ελιγμούς στην οδό Κονδυλάκη, στην Σμπώκου και σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους, μέχρι που τελικά έπεσε πάνω σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Ο 43χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ όταν αστυνομικοί του έκαναν αλκοτέστ, αυτό …τερμάτισε!

Ο άντρας συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες.

Business
Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

inWellness
inTown
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
19.01.26
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Κόσμος 19.01.26

Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
