Έναν 43χρονο συνέλαβαν τα στελέχη της Τροχαίας στην Κρήτη και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 43χρονος τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή έκανε άνω-κάτω την αστυνομία, με κίνδυνο να σκοτώσει άνθρωπο αλλά και να σκοτωθεί και ο ίδιος.

Ούτε καν έλαβε υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο.

Δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive news, pαραβίασε απαγορευτικές πινακίδες, ερυθρούς σηματοδότες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με επικίνδυνους ελιγμούς στην οδό Κονδυλάκη, στην Σμπώκου και σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους, μέχρι που τελικά έπεσε πάνω σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Ο 43χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ όταν αστυνομικοί του έκαναν αλκοτέστ, αυτό …τερμάτισε!

Ο άντρας συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρές κατηγορίες.