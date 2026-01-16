Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα
Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη - Για την κατανάλωση αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων τής επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα
- Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
- Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
- Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη εις βάρος της 24χρονης οδηγού η οποία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ συγκρούστηκε διαδοχικά με 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη, με το αυτοκίνητο να χτυπάει στο διάβα του ένα περίπτερο και την τζαμαρία καταστήματος προτού ακινητοποιηθεί.
Η 24χρονη παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για να δικαστεί.
Η νεαρή οδηγός προσέκρουσε στο διάβα της σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα προτού ακινητοποιηθεί
Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα (αλκοτέστ), προέκυψε ότι η νεαρή οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρελή πορεία της 24χρονης
Βίντεο από τη στιγμή του ασύλληπτου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Τούμπα ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Voria.gr και δείχνει την τρελή πορεία της οδηγού την ώρα που το όχημά της φεύγει από τον δρόμο.
Στα πλάνα του βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.
Να σημειωθεί ότι από το τροχαίο ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.
- ΗΠΑ: «Αδικαιολόγητος» ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ για την πλειονότητα των Αμερικανών – Τη δολοφόνησε η ICE
- Νέφη virga – Τι είναι το φαινόμενο της «ξηρής καταιγίδας» που εμφανίστηκε στην Αττική
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025]
- Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
- Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων διακίνησης λαθραίων τσιγάρων – 14 συλλήψεις
- Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
- Βίντεο – ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ
- Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις