Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη εις βάρος της 24χρονης οδηγού η οποία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ συγκρούστηκε διαδοχικά με 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη, με το αυτοκίνητο να χτυπάει στο διάβα του ένα περίπτερο και την τζαμαρία καταστήματος προτού ακινητοποιηθεί.

Η 24χρονη παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για να δικαστεί.

Η νεαρή οδηγός προσέκρουσε στο διάβα της σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα προτού ακινητοποιηθεί

Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα (αλκοτέστ), προέκυψε ότι η νεαρή οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρελή πορεία της 24χρονης

Βίντεο από τη στιγμή του ασύλληπτου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Τούμπα ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Voria.gr και δείχνει την τρελή πορεία της οδηγού την ώρα που το όχημά της φεύγει από τον δρόμο.

Στα πλάνα του βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Να σημειωθεί ότι από το τροχαίο ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.