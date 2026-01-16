Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη
- Σοκαριστικό βίντεο από τη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου
- Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
- Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
- Καταρρέει η Συμφωνία του Παρισιού – Αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές και προπαγάνδα μετά την επανεκλογή Τραμπ
Ζημιές σε συνολικά 15 οχήματα προκάλεσε μια νεαρή οδηγός τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.
Η 24χρονη οδηγός, που σύμφωνα με τις Αρχές βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με 15 αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη, ωστόσο από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.
Η 24χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
- Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Τι λέει ο κανόνας 90/90/1 και πως εκτοξεύει την παραγωγικότητα;
- ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
- Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
- Συνταγή: Σουτζουκάκια της μαμάς
- Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
- Όσο καλά κι αν έφαγες, πάντα υπάρχει χώρος για ένα γλυκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις