Ζημιές σε συνολικά 15 οχήματα προκάλεσε μια νεαρή οδηγός τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη οδηγός, που σύμφωνα με τις Αρχές βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με 15 αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη, ωστόσο από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.

Η 24χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.