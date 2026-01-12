Χανιά: Στην εντατική 33χρονος μετά από τροχαίο τα ξημερώματα
Ο 33χρονος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση
Στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις νοσηλεύεται ένας 33χρονος Χανιώτης, μετά από τροχαίο που είχε με το μηχανάκι του τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 33χρονος κινούνταν στις 03.20 στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου (νυν λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη) με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κυγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.
Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση
Ο νεαρός οδηγός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν, ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος.
Από το τροχαίο, το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
