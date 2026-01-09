Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νέα Σμύρνη.

Όπως έγινε γνωστό, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων.

Αμέσως μετά οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο.