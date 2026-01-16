Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη
- Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
- Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια
Ζημιές σε συνολικά 15 οχήματα προκάλεσε μια νεαρή οδηγός τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.
Η 24χρονη οδηγός, που σύμφωνα με τις Αρχές βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με 15 αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη, ωστόσο από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.
Η 24χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
- Επέμβαση καρδιακού μπαϊπάς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά χωρίς τομή στο στήθος
- Κρήτη: Με αυτή τη φωτογραφία αναζητούν τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο
- Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
- Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ
- Κέιτ Χάντσον: Πώς οι φόβοι της μεταμόρφωσαν την καριέρα της
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
- Καιρός: Στο «ψυγείο» ξανά η χώρα – Πότε ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας – Οι προβλέψεις για την Αττική
- Πάρος: Τι έφερε στο φως η ανασκαφή στο Δεσποτικό – Τσιμηντήρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις