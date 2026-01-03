Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει το τιμόνι έχοντας πιει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά φορές πάνω από το όριο ασφαλούς οδήγησης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ο σουρωμένος οδηγός να πέφτει αρχικώς στο δέντρο στην οδό Άργους ξεριζώνοντάς το και να συνεχίζει προσκρούοντας σε σταθμευμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά του, μη έχοντας καμία αίσθηση του δρόμου.

Στη συνέχεια προσπαθεί κάνοντας όπισθεν να επανέλθει στην πορεία του μετά την τελευταία πρόσκρουση προκειμένου να διαφύγει.

Ο οδηγός φαινόταν να μην έχει καμία αίσθηση του δρόμου και να προσκρούει όπου έβρισκε

Κηφισιά: Η κυκλική πορεία του τρόμου

Με αυτή την αλλοπρόσαλλη πορεία που άλλαζε διαρκώς, σε μια «κυκλική» διαδρομή από τη Μεταμόρφωση προς τη Βαρυμπόμπη, είναι ευτύχημα που ο μεθυσμένος οδηγός δεν βρήκε στο διάβα του άλλο όχημα εν κινήσει ή κάποιον πεζό.

Ήταν περίπου 22:30 χθες το βράδυ, όταν ο 52χρονος αφού έπεσε επάνω στο δέντρο επί της οδού Άργους, συνέχισε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς όπου χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα. Σειρά είχαν άλλα τρία αυτοκίνητα. Επί της οδού Ποταμού κάνει απότομη στροφή στη Ναυπλίου κι αφού προσκρούει σε ακόμα δύο σταθευμένα οχήματα ακινητοποιείται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 52χρονος συνελήφθη τελικά επί της οδού Ναυπλίου και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς έδειξε αλκοόλ 1,86 mg/l, επτά φορές πάνω από το κατώτατο όριο για έναν οδηγό αυτοκινήτου.