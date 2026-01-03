Μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου έπεσε σε δέντρο στην Κηφισιά και χτύπησε επτά σταθμευμένα οχήματα σε διαφορετικά σημεία των δρόμων στους οποίους κινήθηκε, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο σουρωμένος οδηγός συνελήφθη αφού έπεσε σε ένα δέντρο και χτύπησε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα

Πρόκειται για 52χρονο ημεδαπό που ξεκίνησε το σουρωμένο… ράλι του από την οδό Αργους, στην Κηφισιά, και στο ρεύμα από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη για να καταλήξει στην οδό Ναυπλίου, όπου ακινητοποιήθηκε.

Στη διάρκεια της τρελής πορείας του, η οποία ξεκίνησε χθες Παρασκευή γύρω στις 22:30, έπεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους, όπου στη συνέχεια χτύπησε και δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Μεθυσμένο… αλκοτέστ

Εντούτοις, συνέχισε απτόητος και έπεσε σε άλλα τρία αυτοκίνητα στον ίδιο δρόμο, πριν μπει στην οδό Ναυπλίου, όπου χτύπησε άλλα δύο σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.

Κατά τη σύλληψή του διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο βρέθηκε θετικό.