Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Τον τρόμο σκόρπισε σε δημοτικό σχολείο των Χανίων 48χρονος, ο οποίος πήγε να παραλάβει το παιδί του οδηγώντας μεθυσμένος. Παρέσυρε οχήματα άλλων γονέων, ενώ χτύπησε δύο ενηλίκους και ένα παιδί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό

Ο 48χρονος πήρε παραμάζωμα οχήματα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Συνέχισε να πατά το γκάζι μέχρι που το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στον μαντρότοιχο του σχολείου. Δύο ενήλικες και ένα παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένοι.

«Ήμασταν μέσα στην καραμπόλα. Είναι χτυπημένο το αμάξι πίσω. Ξαφνικά ακούμε ένα χτύπημα και βλέπω τα αμάξια να έρχονται το ένα μετά το άλλο μπροστά μου».

Συγγενής τραυματία σημειώνει:

«Η γιαγιά είχε μόλις παραλάβει το εγγονάκι της και έφευγε. Τότε το αυτοκίνητο του μεθυσμένου, καρφώθηκε με ταχύτητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και αυτό τρακάρει το μπροστινό. Η οδηγός μπροστά γρατζούνισε το πόδι της και η γιαγιά τραντάχτηκε στον αυχένα. Το εγγονάκι χτύπησε λίγο στο κεφάλι και λίγο στο πόδι».

Δεν ήθελε να κάνει αλκοτέστ

Ο 48χρονος αντέδρασε προκλητικά στους αστυνομικούς της Τροχαίας. Δεν ήθελε να κάνει αλκοτέστ και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τελικά το αλκοτέστ έδειξε 0,90mg/l όταν το όριο είναι 0,25, ενώ στην επαναληπτική μέτρηση, 0,70.

Αμέσως συνελήφθη, του αφαιρέθηκαν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, απεδείχθη ότι ήταν υπότροπος. Είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αναρτούσε τα «κατορθώματά» του

Την ίδια ώρα, ένας 22χρονος στη Νέα Ιωνία που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε κόντρες και σούζες, και ανέβαζε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα όσα παράνομα και επικίνδυνα έκανε συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.