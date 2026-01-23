newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Τον τρόμο σκόρπισε σε δημοτικό σχολείο των Χανίων 48χρονος, ο οποίος πήγε να παραλάβει το παιδί του οδηγώντας μεθυσμένος. Παρέσυρε οχήματα άλλων γονέων, ενώ χτύπησε δύο ενηλίκους και ένα παιδί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το χρονικό

Ο 48χρονος πήρε παραμάζωμα οχήματα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Συνέχισε να πατά το γκάζι μέχρι που το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε στον μαντρότοιχο του σχολείου. Δύο ενήλικες και ένα παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένοι.

«Ήμασταν μέσα στην καραμπόλα. Είναι χτυπημένο το αμάξι πίσω. Ξαφνικά ακούμε ένα χτύπημα και βλέπω τα αμάξια να έρχονται το ένα μετά το άλλο μπροστά μου».

Συγγενής τραυματία σημειώνει:

«Η γιαγιά είχε μόλις παραλάβει το εγγονάκι της και έφευγε. Τότε το αυτοκίνητο του μεθυσμένου, καρφώθηκε με ταχύτητα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και αυτό τρακάρει το μπροστινό. Η οδηγός μπροστά γρατζούνισε το πόδι της και η γιαγιά τραντάχτηκε στον αυχένα. Το εγγονάκι χτύπησε λίγο στο κεφάλι και λίγο στο πόδι».

Δεν ήθελε να κάνει αλκοτέστ

Ο 48χρονος αντέδρασε προκλητικά στους αστυνομικούς της Τροχαίας. Δεν ήθελε να κάνει αλκοτέστ και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τελικά το αλκοτέστ έδειξε 0,90mg/l όταν το όριο είναι 0,25, ενώ στην επαναληπτική μέτρηση, 0,70.

Αμέσως συνελήφθη, του αφαιρέθηκαν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, απεδείχθη ότι ήταν υπότροπος. Είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αναρτούσε τα «κατορθώματά» του
Την ίδια ώρα, ένας 22χρονος στη Νέα Ιωνία που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε κόντρες και σούζες, και ανέβαζε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα όσα παράνομα και επικίνδυνα έκανε συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Σύνταξη
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
Στην κακή άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό κι έδωσε «σύνθημα» ανασύνταξης ενόψει μικρού τελικού.

Σύνταξη
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;
Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς «Heated Rivalry» για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

