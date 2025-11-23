Μεθυσμένος οδηγός «πιάνεται» από τα ραντάρ της τροχαίας να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών – Λαμίας
Οι αρχές συνέλαβαν οδηγό που οδηγούσε στην Εθνική οδό με ταχύτητα 230 χιλιομέτρων και υπό την επήρεια αλκοόλ.
Βίντεο από τη στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 100 χλμ/ώρα, βλέπει το «φως» της δημοσιότητας.
Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί μέσω συσκευής ραντάρ να εντοπίζουν το όχημα στην Εθνική Οδο και ξεκινάει η καταδίωξή του με μοτοσικλετιστή της ΕΛ.ΑΣ..
Μάλιστα κατά την υποβολή του οδηγού σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Δείτε τη στιγμή που το ραντάρ της Τροχαίας πιάνει το όχημα να τρέχει με 230 χλμ
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους που πραγματοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου
«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.528- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».
