Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και πρόστιμα για αλκόολ – Πάνω από 7.000 έλεγχοι τις τελευταίες ημέρες
Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 9 οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
- Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
- Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026
- Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
- Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο βγαίνει στην επιφάνεια - Αποκαρδιωτικές εικόνες από τη λίμνη Μόρνου
Νέα ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής οργανώθηκε από την τοπική Διεύθυνση Τροχαίας από 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Συλλήψεις
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 7.422 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 119 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Παράλληλα συνελήφθησαν 9 οδηγοί μεθυσμένοι με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.
- Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
- Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Πελίστρι, ανεβάζει «στροφές» ο Μπακασέτας
- Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και πρόστιμα για αλκόολ – Πάνω από 7.000 έλεγχοι τις τελευταίες ημέρες
- Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
- Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε ταυτότητα με όποια ομάδα και αν παίζουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις