Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και πρόστιμα για αλκόολ – Πάνω από 7.000 έλεγχοι τις τελευταίες ημέρες

Νέα ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής οργανώθηκε από την τοπική Διεύθυνση Τροχαίας από 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συλλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 7.422 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 119 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα συνελήφθησαν 9 οδηγοί μεθυσμένοι με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.