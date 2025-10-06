Τροχαία: Οχτώ συλλήψεις σε ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 198 παραβάσεις
Στη ειδική εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Περισσότερους από 11.000 ελέγχους αλκοτέστ διενήργησε η Τροχαία στην Αττική από την περασμένη Πέμπτη (2/10) μέχρι το πρωί της Δευτέρας (6/10).
Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστί στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 6 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Συλλήψεις
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -11.651- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -190- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -8- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
