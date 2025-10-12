Τροχαία: Συνελήφθησαν 7 μεθυσμένοι οδηγοί – Βεβαιώθηκαν άλλες 159 παραβάσεις σε ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική
Κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 12 Οκτωβρίου η Τροχαία Αττικής πραγματοποιήθηκαν 12.236 αλκοτέστ
Εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής σε όλο το λεκανοπέδιο κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 12 Οκτωβρίου 2025.
Στην ειδική εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Πάνα από 12.000 αλκοτέστ
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 12.236 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 159 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Παράλληλα συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
- Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πολύ καλό ξεκίνημα του Σορτς στο ΣΕΦ (vids)
- Λάθος Βασίλισσα: «Δεν είναι η Μαρία Αντουανέτα, είναι η αδελφή της» – Ανατροπή για ιστορικό παιδικό πορτρέτο
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή τάπα του Μιλουτίνοφ στον Σορτς (vid)
- «Υποψήφιος για την Εθνική Σερβίας ο Νίκολιτς»
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις