Τροχαία: Συνελήφθησαν 7 μεθυσμένοι οδηγοί – Βεβαιώθηκαν άλλες 159 παραβάσεις σε ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική

Εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής σε όλο το λεκανοπέδιο κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 12 Οκτωβρίου 2025.

Στην ειδική εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πάνα από 12.000 αλκοτέστ

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 12.236 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 159 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.