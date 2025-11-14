Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Σχεδόν 7 φορές αλκοόλ πάνω από το όριο συνελήφθη οδηγός φορτηγού που προκάλεσε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο στα Μέγαρα.
Ο 40χρονος εντοπίστηκε χθες το βράδυ (13/11) από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.
Προκάλεσε τροχαίο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο 40χρονος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Κληθέντες αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.
«Έσπασε» το κοντέρ
Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l ενώ το όριο είναι 0,25 mg/l.
Στον οδηγό επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
