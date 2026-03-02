Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, αλλά ούτε και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και δε συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών ενώ στη συνέχεια παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
Ακολούθως, ο άνδρας κινούμενος εντός της Αγχιάλου παραβίασε πινακίδα «ΣΤΟΠ» και αφού συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, το όχημα του 30χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικίας.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του πρώτου οχήματος και 27χρονης συνεπιβάτιδας.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς και ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
