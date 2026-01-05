Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.
Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ήρθαν αντιμέτωποι με δύο ανήλικους που επέβαιναν σε κλεμμένη μοτοσικλέτα.
Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, κατά τη διάρκεια περιπολίας, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του δικύκλου να σταματήσει για έλεγχο στη διασταύρωση της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Εκείνος όμως αγνόησε τις εντολές και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει από τους γύρω δρόμους.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο. Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. ακολουθούν, καταδιώκοντάς τους για περίπου 100 μέτρα έως την οδό Μαδυτού.
Κατά την είσοδο στον πεζόδρομο, ο συνεπιβάτης πήδηξε από τη μηχανή και τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ ο οδηγός συνέχισε μέχρι τη γωνία, όπου προσέκρουσε σε παράνομα σταθμευμένο αυτοκίνητο που είχε κλείσει την έξοδο. Η σύγκρουση ανέκοψε την πορεία του δικύκλου και, παρά την αντίστασή του, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.
Όπως προέκυψε, ο οδηγός ήταν 15χρονος ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από τις αρχές στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο 17χρονος συνεπιβάτης διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές.
