Συνελήφθη 25χρονος στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ
Συνεχίζονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ με αρκετούς οδηγούν να ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας και άλλοι να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθη, τα ξημερώματα, 25χρονος, διότι διαπιστώθηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα.
Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41 ετών άνδρα που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.
Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.
- Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
- Συνελήφθη 25χρονος στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ
- Δένδιας για επέτειο απελευθέρωσης Ιωαννίνων: Ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας
- Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
- Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
- Ποιοι πάνε ταμείο από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου
- Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
- Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις