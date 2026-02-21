newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Συνελήφθη 25χρονος στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 10:48

Συνελήφθη 25χρονος στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ

Συνεχίζονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ με αρκετούς οδηγούν να ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας και άλλοι να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθη, τα ξημερώματα, 25χρονος, διότι διαπιστώθηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα.

Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41 ετών άνδρα που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.

Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

World
Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου
Ελλάδα 20.02.26

Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου

Σύμφωνα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Σύνταξη
Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων
Ελλάδα 20.02.26

Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή - Ο 28χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Σύνταξη
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
