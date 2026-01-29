Βέροια: Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εγνατία Οδό και προκάλεσε τροχαίο
Μία 50χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να αποφύγει το όχημα που κινούνταν αντίθετα, έπεσε πάνω του
Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό, όταν ηλικιωμένος οδηγός κινήθηκε για 10χλμ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα και τον τραυματισμό μίας γυναίκας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 και προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στον αυτοκινητόδρομο, καθώς το όχημα εμφανίστηκε ξαφνικά στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.
Τραυματίστηκε μια 50χρονη οδηγός
Μία 50χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να αποφύγει το όχημα που κινούνταν αντίθετα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για νέα τροχαία στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.
Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στον κόμβο Κουλούρας
Μετά το ατύχημα, ο 89χρονος συνέχισε την πορεία του και εξήλθε από την Εγνατία Οδό μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου αστυνομικοί που είχαν ήδη ειδοποιηθεί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ την υπόθεση διερευνά η Τροχαία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Βέροιας και συνέχισε την πορεία του κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα όπου τα οχήματα ανέπτυσσαν κανονικά υψηλές ταχύτητες.
Η πορεία του ηλικιωμένου διήρκεσε περίπου 10 χιλιόμετρα, με διερχόμενους οδηγούς να προσπαθούν να αντιδράσουν την τελευταία στιγμή για να αποφύγουν τη σύγκρουση.
