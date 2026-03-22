Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε σε 14 σταθμευμένα οχήματα προσπαθώντας να παρκάρει

Φθορές σε συνολικά 14 σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/03) μια 40χρονη οδηγός στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00, όταν η γυναίκα επιχειρούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, προσέκρουσε σε διαδοχικά σταθμευμένα αυτοκίνητα επί των οδών Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν την οδηγό σε αλκοτέστ. Η μέτρηση έδειξε 0,78 mg/L αλκοόλ στον οργανισμό της, ποσότητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο.

Η 40χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.