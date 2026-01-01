newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01 Ιανουαρίου 2026 | 12:24

Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα πρόκληση τροχαίου ατυχήματος σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου 2025, στη Λαμία.

Ειδικότερα, το 100 ενημερώθηκε ότι οδηγός ενός μαύρου BMW οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της Λαμίας και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, περί τις 22:00.

Σύμφωνα με lamiareport.gr, ο οδηγός του BMW, ο οποίος ήταν εμφανώς μεθυσμένος, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία.

Τα πέντε αυτοκίνητα, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές και τα εγκατέλειψε ήταν στις οδούς Μακροπούλου, Πατρόκλου και Βενιζέλου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλα χτυπημένα οχήματα που ακόμη δεν έχουν καταγραφεί.

Διέφυγε πεζός ο οδηγός

Σύμφωνα με μαρτυρίες διερχομένων ίδιο μέσο το μαύρο όχημα ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κωνσταντινουπόλεως, αφού και αυτό είχε υποστεί υλικές ζημιές από τις προσκρούσεις στα άλλα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός, όμως λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό. Ως συνέπεια, ο οδηγός συνελήφθη με αποτέλεσμα να κάνει Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας στα δικαστήρια Λαμίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο – Πού θα έχουμε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, χιόνια και παγετό
Καιρός 01.01.26

Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα έχουμε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, χιόνια και παγετό

Δριμύ ψύχος σε πολλές περιοχές της χώρας έφερε το 2026 - Οι περιοχές που θα δουν χιόνι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31.12.25

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη
Ελβετία 01.01.26

Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη - Δεκάδες νεκροί και εκατό τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Οι αρχές του Κραν Μοντανά στην Ελβετία παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου - Κάλεσμα στους πολίτες να βοηθήσουν για την ταυτοποίηση των νεκρών - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, λέει ο ιταλός ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο