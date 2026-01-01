Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό
- «Αυτόν τον χρόνο θα…» – Τι γίνεται όταν αποτυγχάνουμε στους στόχους μας για το νέο έτος;
- Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
- Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
- Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα πρόκληση τροχαίου ατυχήματος σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου 2025, στη Λαμία.
Ειδικότερα, το 100 ενημερώθηκε ότι οδηγός ενός μαύρου BMW οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της Λαμίας και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, περί τις 22:00.
Σύμφωνα με lamiareport.gr, ο οδηγός του BMW, ο οποίος ήταν εμφανώς μεθυσμένος, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία.
Τα πέντε αυτοκίνητα, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές και τα εγκατέλειψε ήταν στις οδούς Μακροπούλου, Πατρόκλου και Βενιζέλου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλα χτυπημένα οχήματα που ακόμη δεν έχουν καταγραφεί.
Διέφυγε πεζός ο οδηγός
Σύμφωνα με μαρτυρίες διερχομένων ίδιο μέσο το μαύρο όχημα ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κωνσταντινουπόλεως, αφού και αυτό είχε υποστεί υλικές ζημιές από τις προσκρούσεις στα άλλα αυτοκίνητα.
Ο οδηγός το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός, όμως λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό. Ως συνέπεια, ο οδηγός συνελήφθη με αποτέλεσμα να κάνει Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας στα δικαστήρια Λαμίας.
- Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
- Νέα σενάρια για Τετέ: «Η Γκρέμιο ετοιμάζει πρόταση – Το ποσό που προσφέρει…»
- Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
- ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
- Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
- Το μήνυμα που έστειλε ο Τσιτσιπάς: «Είμαστε μαχητές, είμαστε Έλληνες»
- Η επιστροφή των superheroes, το πείραμα του Τομ Κρουζ και η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: Οι πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026
- Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις