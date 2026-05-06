Η μουσική μπορεί να σε πάει από το στρες στη χαλάρωση μέσα σε λίγα λεπτά

06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Έρευνα 06 Μαΐου 2026, 07:40

Η μουσική μπορεί να μειώσει το στρες μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS Mental Health, οι επιστήμονες μελέτησαν πώς η μουσική και ιδιαίτερα η μουσική που περιλαμβάνει ακουστική παλμική διέγερση (ABS), επηρεάζει τα συμπτώματα άγχους. Η ABS είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί σταθερούς, ρυθμικούς παλμούς ήχου για να «αλλάξει» το «ρυθμό» του εγκεφάλου, μεταφέροντάς τον από μια κατάσταση στρες σε μια κατάσταση χαλάρωσης.

Στο πλαίσιο της μελέτης, ερευνητές από το Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο Roehampton του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, εξέτασαν αν η μεγαλύτερη διάρκεια ακρόασης χαλαρωτικής μουσικής με ενσωματωμένη ακουστική ρυθμική διέγερση (ABS) μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση από το άγχος σε σύγκριση με άλλα είδη που έχει φανεί να βοηθούν, όπως για παράδειγμα ο «ροζ ήχος».

Οι ερευνητές βρήκαν μια σχέση «δόσης-αντίδρασης» μεταξύ του χρόνου ακρόασης μουσικής και της διάθεσης των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες που άκουσαν μουσική με ABS για 24 λεπτά παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συνολικά μείωση του άγχους. Αυτοί που άκουσαν μουσική για 36 λεπτά παρουσίασαν παρόμοιες βελτιώσεις στη διάθεση αλλά και μεγαλύτερη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων. Οι συμμετέχοντες δηλαδή δεν αισθάνονταν μόνο λιγότερο άγχος. Ανέφεραν επίσης μια μείωση των αρνητικών συναισθημάτων όπως η ευερεθιστότητα, η νευρικότητα και η δυσφορία ενώ ένιωθαν γενικώς πιο δυνατοί συναισθηματικά. Αυτοί που άκουσαν μουσική για μόνο 12 λεπτά, δεν παρουσίασαν σημαντική βελτίωση.

Το γεγονός ότι και οι 144 συμμετέχοντες έπαιρναν φάρμακα για την καταπολέμηση του στρες και παρόλα αυτά βίωσαν ανακούφιση με τη μουσική, δείχνει ότι τέτοια εργαλεία μπορούν να αποτελούν μια καλή συμπληρωματική θεραπεία για τις ήδη υπάρχουσες.

Πώς η μουσική βοηθά στη μείωση του στρες

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική μπορεί να έχει θετική επίδραση στην καρδιαγγειακή και τη γνωστική υγεία. Οι επιδράσεις της μουσικής στον εγκέφαλο και τη διάθεση έχουν επίσης καταγραφεί από πολλές μελέτες.

Η μουσική έχει επίσης αποδειχτεί ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανακούφιση από το στρες. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί πολλές περιοχές, συνδέοντας τη με αναμνήσεις, συναισθήματα και εμπειρίες. Αυτή η σύνδεση μπορεί να έχει καταπραϋντική επίδραση στο σώμα και το μυαλό, μειώνοντας τη σωματική ένταση και τον καρδιακό ρυθμό. Η μουσική λειτουργεί σχεδόν σαν φυσική θεραπεία, γιατί μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διάθεσή μας, να βοηθήσει στη χαλάρωση και να αποσπάσει την προσοχή μας από τις πηγές του άγχους. Όταν η μουσική είναι ειδικά ρυθμισμένη για να επηρεάσει τον εγκέφαλο (όπως η Ακουστική Παλμική Διέγερση), μπορεί να προσφέρει ακόμη πιο στοχευμένη ανακούφιση, βοηθώντας το σώμα να επανέλθει σε πιο ήρεμη κατάσταση και να μειώσει τα συμπτώματα του άγχους. Είναι μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωή μας για να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τις πιέσεις της καθημερινότητας.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η μελέτη για τη μουσική με Ακουστική Ρυθμική Διέγερση (ABS) αφήνει κάποια αναπάντητα ερωτήματα. Για παράδειγμα, δεν είναι ξεκάθαρο το πόσο καιρό διαρκούν τα οφέλη της μουσικής ABS μετά την ακρόαση, δηλαδή, πόσο καιρό παραμένει το αίσθημα χαλάρωσης αφού σταματήσει η μουσική.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί η μουσική ABS.

* Πηγή: Vita

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ελλάδα 06.05.26

Ελλάδα 06.05.26

Κόσμος 06.05.26 Upd: 08:45

Κόσμος 06.05.26

Ελλάδα 06.05.26

Δημοσκόπηση 06.05.26

Οικονομία 06.05.26

Κροατία 06.05.26

