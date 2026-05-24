Ο Rivo ήρθε στην Αθήνα, αποθέωσε το ελληνικό κοινό και μίλησε για τη ζωή πίσω από τα decks

Ο Γάλλος DJ και producer Rivo μπορεί μέσα σε μόλις λίγα χρόνια να έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα remix που γεννήθηκε σχεδόν αυθόρμητα στο TikTok σε παγκόσμιο dance φαινόμενο, όμως πίσω από τα δισεκατομμύρια impressions και τα sold out shows παραμένει ένας καλλιτέχνης που μιλά περισσότερο για συναίσθημα και δημιουργία, παρά για αριθμούςκαι streams.

O Rivo ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά ηλεκτρονικών δημιουργών που δεν ενδιαφέρονται απλώς να γεμίσουν ένα dancefloor, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν μια συνολική εμπειρία για όσους τους παρακολουθούν.

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του στο Bolivar Beach Club στην Αθήνας, όπου ξεσήκωσε το ελληνικό κοινό με ένα set που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα clubs στην Ίμπιζα, καθώς και την βράνευσή του από την Panik Records για το πλατινένιο In And Out Of Love (Rivo remix) του Άρμιν βαν Μπιούρεν που κυκλοφόρησε από την Armada Music, ο Rivo μιλά στο in για την απρόσμενη επιτυχία του “You & Me”, τη σχέση του με την afro house, τις επιρροές από καλλιτέχνες όπως οι CamelPhat, RÜFÜS DU SOL και ARTBAT, αλλά και για τη ζωή ενός touring DJ που αλλάζει χώρα πιο συχνά απ’ όσο οι περισσότεροι αλλάζουν… playlist στο Spotify.

1. Το remix σου “You & Me” από τους Disclosure ήταν το track που σε εκανε γνωστό παγκοσμίως. Πώς ένιωσες όταν συνειδητοποίησες ότι ένα κομμάτι που ξεκίνησε σχεδόν οργανικά στο TikTok κατέληξε να κυκλοφορήσει και επίσημα;

Ειλικρινά, μου φάνηκε εντελώς εξωπραγματικό. Το έφτιαξα στο laptop μου χωρίς να έχω σκεφτεί κάποια. Μετά ανέβηκε στο TikTok, ο κόσμος ξεκίνησε να το κάνει share, να το ψάχνει για να κάνει content και έτσι άρχισε να αναπτύσσεται από μόνο του. Όταν έγινε και επίσημα η κυκλοφορία, θυμάμαι ότι σκέφτηκα ότι ήταν τρελός ο τρόπος που συνέβη κάτι που μου άλλαξε τόσο πολύ τη ζωή, καθώς δεν έγινε αναγκαστικά ούτε ήταν προγραμματισμένο. Ο κόσμος ένιωσε απλώς κάποια «σύνδεση» με το τραγούδι.

2. Είσαι αυτοδίδακτος και ξεκίνησες να παράγεις μουσική στην ηλικία των 15 ετών. Τι ήταν αυτό που σε έκανε τότε να πεις, “Θέλω να γίνω DJ και παραγωγός”;

Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Στην αρχή ήμουν απλώς περίεργος. Πέρασα ώρες προσπαθώντας να καταλάβω πώς δημιουργούνται τα κομμάτια, πώς ένας ήχος μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ενέργεια ενός δωματίου. Μια μέρα, αν νιώσω αρκετά γενναίος, ίσως δείξω τα πρώτα μου κομμάτια, ήταν σίγουρα διαφορετικά! Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι το να ακούω δεν ήταν αρκετό. Ήθελα να είμαι εγώ αυτός που δημιουργεί αυτές τις στιγμές, είτε αυτός είναι κάποιος μόνος στο δωμάτιό του είτε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους.

3. Η μουσική σου κινείται μεταξύ μελωδικής techno και afro house. Πώς προέκυψε αυτός ο συνδυασμός και τι σε έλκει σε αυτούς τους δύο ήχους;

Η μελωδική techno μού δίνει την κινηματογραφική πλευρά, την ατμόσφαιρα, την ένταση. Η Afro house φέρνει κάτι πιο φυσικό, πιο ζωντανό. Το groove μοιάζει ανθρώπινο κατά κάποιο τρόπο, ειδικά τα ντραμς. Με ενδιαφέρει ο χώρος όπου και τα δύο υπάρχουν ταυτόχρονα, όπου ένα κομμάτι μπορεί να έχει συναισθηματικό βάθος, αλλά να σε κάνει να χορεύεις. Δεν θέλω να χρειαστεί να επιλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο.

4. Έχεις αναφέρει ότι έχεις επηρεαστεί από καλλιτέχνες όπως οι CamelPhat, RÜFÜS DU SOL και ARTBAT. Ποια στοιχεία της μουσικής τους θεωρείς ότι έχουν επηρεάσει περισσότερο τον δικό σου ήχο;

Οι RÜFÜS DU SOL με έχουν επηρεάσει κυρίως στο συναισθηματικό κομμάτι. Η μουσική τους μοιάζει σαν να έχει φτιαχτεί για την ψυχή. Οι ARTBAT στο scale, στον τρόπο που κάνουν τη melodic μουσική να ακούγεται τεράστια. Οι CamelPhat με δίδαξαν περισσότερο την club πλευρά. Αυτό το rhythm και την ενέργεια που λειτουργεί στο underground, αλλά ταυτόχρονα τραβάει τον κόσμο. Δεν προσπαθούσα να πάρω κάτι συγκεκριμένο από κάποιον τους. Περισσότερο μου έδειξαν τι είναι δυνατό να γίνει.

5. Το επίσημο rework σου στο “In & Out of Love” του Armin van Buuren βασίζεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά trance tracks όλων των εποχών. Ήταν αγχωτικό να δουλέψεις πάνω σε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι;

Σίγουρα. Αυτό το track κουβαλάει μεγάλο βάρος για πολύ κόσμο. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι συνδεδεμένο με πραγματικές αναμνήσεις. Οπότε δεν προσπαθούσα να το αντικαταστήσω ή να το “εκσυγχρονίσω”. Ήθελα να πάρω τον συναισθηματικό του πυρήνα και να τον πάω κάπου που να μου βγαίνει φυσικά. Το δύσκολο ήταν να βρω την ισορροπία ανάμεσα στο να κρατήσω το συναίσθημα που ήδη έχει ο κόσμος γι’ αυτό και στο να ακουστεί πραγματικά δικό μου.

6. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια έχεις πραγματοποιήσει περισσότερα από 200 shows σε όλο τον κόσμο. Πώς διαχειρίζεσαι μια τόσο απότομη και έντονη άνοδο στην καριέρα σου;

Δεν έχεις πάντα χρόνο να το συνειδητοποιήσεις. Είσαι ήδη στην επόμενη πτήση πριν προλάβεις να καταλάβεις πού βρισκόσουν μόλις πριν. Αυτό που με κρατάει προσγειωμένο είναι το να μένω συνδεδεμένος με το σημείο απ’ όπου ξεκίνησα, την πόλη μου. Μέσα σε όλη αυτή την τρέλα της ζωής ενός touring DJ, βοηθάει πολύ να έχεις ένα μέρος στο οποίο μπορείς να επιστρέφεις.

7. Η συνεργασία σου με τους Adriatique στο “Like a Dream” σε έφερε πιο κοντά σε έναν πιο melodic και κινηματογραφικό ήχο. Τι κρατάς από αυτή τη συνεργασία;

Ότι δεν χρειάζεται να φορτώνεις ένα track. Μερικές φορές, το πιο δυνατό στοιχείο είναι να ξέρεις τι να αφήσεις απ’ έξω. Σωστή ατμόσφαιρα, λίγη ένταση, και αυτό είναι αρκετό. Όλο αυτό επιβεβαίωσε κάτι που ήδη ένιωθα μέσα μου: η μουσική μπορεί να σταθεί σε μια μεγάλη σκηνή και ταυτόχρονα να παραμένει προσωπική. Αυτά τα δύο δεν αναιρούν το ένα το άλλο.

8. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το afro house να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε μεγάλα festival και club. Πιστεύεις ότι πρόκειται απλώς για μια τάση ή για μια βαθύτερη αλλαγή στη dance μουσική;

Πιθανότατα και τα δύο. Σίγουρα έχει δημιουργηθεί κάποια τάση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μια πραγματική ανάγκη για μουσική που ακούγεται πιο ζεστή και οργανική.

9. Ποια διαδικασία ακολουθείς για να δημιουργήσεις ένα κομμάτι στο studio; Ξεκινάς συνήθως από ένα groove, μια μελωδία ή ένα vocal;

Συνήθως ξεκινάω από ένα συναίσθημα, όχι από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Μπορεί να είναι μια συγχορδία, μια υφή, ένα μικρό vocal snippet που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Μόλις καταλάβω σε ποιο “σύμπαν” ανήκει το track, χτίζω τα υπόλοιπα γύρω από αυτό. Θέλω η μελωδία και ο ρυθμός να μοιάζουν σαν να προέρχονται από το ίδιο σημείο, όχι σαν δύο διαφορετικές ιδέες που απλώς ενώθηκαν.

10. Με περισσότερα από 600 εκατομμύρια streams και δισεκατομμύρια impressions σε μουσικές πλατφόρμες και social media, πόσο σημαντικά είναι σήμερα τα social για έναν νέο καλλιτέχνη;

Τεράστια. Τα social επιτρέπουν στη μουσική να βρει κοινό πριν καν το αντιληφθεί η βιομηχανία. Ένα viral moment, όμως, είναι μόνο η αρχή. Αυτό που κάνεις μετά, η μουσική, η συνέπεια, ο κόσμος που χτίζεις γύρω της, αυτά είναι που έχουν πραγματική σημασία. Οι καλλιτέχνες που το καταλαβαίνουν αυτό είναι εκείνοι που αντέχουν στον χρόνο.

11. Τα set σου φημίζονται για τον συνδυασμό έντονου συναισθήματος και υψηλής ενέργειας. Τι θέλεις να νιώθει ο κόσμος στο dancefloor σε ένα set σου;

Θέλω να μοιάζει με ένα ταξίδι που οδηγεί κάπου. Υπάρχουν στιγμές έντασης και στιγμές που το track γίνεται πιο προσωπικό. Προσπαθώ να περνάω τον κόσμο από διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις μέσα σε ένα set. Οι καλύτερες βραδιές είναι αυτές που ο κόσμος φεύγει από το set και τους μένει η αίσθηση ότι συνέβη κάτι ουσιαστικό, όχι απλώς ότι άκουσαν καλή μουσική.

12. Έχεις ήδη εμφανιστεί σε δεκάδες χώρες. Υπάρχει κάποια live στιγμή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

Οι πρώτες φορές που είδα το κοινό να τραγουδάει το “You & Me” σε διαφορετικές χώρες. Αυτό το track ήταν σημείο καμπής για μένα, οπότε το να βλέπω να σημαίνει κάτι για ανθρώπους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που το έφτιαξα, είναι κάτι ξεχωριστό. Μπορεί να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό για εκείνους απ’ ό,τι για μένα, να συνδέεται με μια δική τους ανάμνηση.

13. Στις 16 Μαΐου σε είδαμε στο Bolivar στην Αθήνα. Πώς βίωσες εκείνη την εμφάνισή σου μπροστά στο Αθηναϊκό κοινό;

Η ενέργεια εκεί είναι κάτι άλλο. Το ελληνικό κοινό είναι παθιασμένο και πλήρως παρόν με έναν τρόπο που δεν συναντάς παντού. Η Αθήνα μου έχει δείξει πολλή αγάπη σε κάθε εμφάνιση και ανυπομονώ πραγματικά.

14. Η Ελλάδα έχει πολύ έντονη clubbing κουλτούρα και καλοκαιρινά dancefloors δίπλα στη θάλασσα. Τι σημαίνει για σένα να παίζεις σε ένα μέρος όπως η Αθήνα και πόσο διαφορετική είναι η ενέργεια του μεσογειακού κοινού;

Το μεσογειακό κοινό δίνεται ολοκληρωτικά. Είναι εκφραστικό, ζεστό και αγαπάει τη νύχτα. Και το φαγητό πριν ή μετά τα shows κάνει όλο το ταξίδι ακόμα πιο απολαυστικό.

15. Αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω στον χρόνο, τι πιστεύεις ότι θα έλεγε ο 15χρονος εαυτός σου — αυτός που έφτιαχνε μουσική στο δωμάτιό του — στον σημερινό RIVO που παίζει σε clubs και festivals σε όλο τον κόσμο;

Μάλλον δεν θα πίστευε τίποτα απ’ όλα αυτά. Τις χώρες, τα πλήθη, τις σκηνές. Τίποτα από αυτά δεν έμοιαζε ρεαλιστικό όταν ξεκινούσα, σε μια μικρή πόλη στη νοτιοδυτική Γαλλία. Αλλά νομίζω θα αναγνώριζε αυτό που έχει σημασία. Ότι, ακόμη και σήμερα, όλα ξεκινούν από το ίδιο μέρος όπως τότε. Θα του έλεγα απλώς να συνεχίσει και να εμπιστεύεται το ένστικτό του.