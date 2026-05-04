04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Ο Ginton αφηγείται τη δική του ιστορία – Από την κιθάρα στα global hits και το «Angola» ως γέφυρα πολιτισμών
04 Μαΐου 2026, 08:05

Ο Ginton αφηγείται τη δική του ιστορία – Από την κιθάρα στα global hits και το «Angola» ως γέφυρα πολιτισμών

Ο Ginton μιλά στο in για τη μουσική του ταυτότητα, τη σημασία των συνεργασιών και το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα ένα παγκόσμιο hit

Πάνος Καισσαράτος
Σε μια εποχή όπου τα μουσικά σύνορα γίνονται όλο και πιο ρευστά, ο Ginton έρχεται να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος «γεφυροποιός» ήχων, συνδυάζοντας το ηλεκτρονικό στοιχείο με την οργανική μουσική και μια έντονα ανθρώπινη προσέγγιση.

Με αφετηρία την κιθάρα —την πρώτη του αγάπη— και διαδρομή που τον οδήγησε από τις jazz σπουδές μέχρι τις διεθνείς συνεργασίες, έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα προσωπικό ηχητικό αποτύπωμα που κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικές σκηνές και κουλτούρες.

Η πορεία του αποτυπώνεται τόσο σε καθοριστικές στιγμές, όπως η συμμετοχή του στο “Tie That Binds” του Drake, όσο και σε πιο πρόσφατες δουλειές, όπως το “Angola”, ένα κομμάτι-φόρος τιμής στην Cesária Évora που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε γενιές και ηπείρους.

Με viral επιτυχίες, διεθνή απήχηση και μια σταθερή προσήλωση στην αυθεντικότητα, ο Ginton μιλά στο in για τη μουσική του ταυτότητα, τη σημασία των συνεργασιών και το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα ένα παγκόσμιο hit, παραμένοντας προσηλωμένος στη δημιουργική διαδικασία και όχι στους αριθμούς.

Πώς θα περιέγραφες τον ήχο του Ginton σε κάποιον που σε ακούει για πρώτη φορά;

Ένα μείγμα new-age οργανικής μουσικής, όπου τα ηλεκτρονικά στοιχεία συναντούν τα ζωντανά όργανα και μια πιο ανθρώπινη αίσθηση.

Νιώθεις περισσότερο DJ, παραγωγός ή κιθαρίστας — ή έχουν όλα αυτά γίνει ένα;

Η κιθάρα θα είναι πάντα η πρώτη μου αγάπη! Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ακόμα και τώρα, καθορίζει τον τρόπο που προσεγγίζω την παραγωγή και το DJing.

Η συμβολή σου στο “Tie That Binds” του Drake ήταν σημείο καμπής. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Ο Gordo είναι καλός φίλος, με πήρε τηλέφωνο όταν ήταν στο Άμστερνταμ. Βρεθήκαμε, δουλέψαμε μαζί σε μερικές ιδέες και ένα από αυτά τα beats κατέληξε στο άλμπουμ του Drake. Όλα έγιναν πολύ φυσικά.

Έχεις συνεργαστεί με καλλιτέχνες από πολύ διαφορετικές σκηνές. Τι σε ελκύει σε μια συνεργασία;

Με ελκύουν καλλιτέχνες που είναι αυθεντικοί και ανεπιτήδευτοι. Εκτιμώ την ειλικρίνεια και την καθαρότητα στη μουσική, ανεξάρτητα από το είδος ή την καταγωγή κάποιου. Αυτή η ενέργεια είναι που κάνει μια συνεργασία να λειτουργεί για μένα.

Το “JEJEREJE” με τον Stonebwoy έγινε παγκόσμιο viral. Το περίμενες;

Πριν καν φτιάξουμε το “JEJEREJE”, το κιθαριστικό riff είχε ήδη γίνει viral στο TikTok και το Instagram. Οπότε είχα μια αίσθηση ότι θα συνδεθεί με τον κόσμο, αλλά το να το δω να γίνεται παγκόσμιο φαινόμενο ήταν και πάλι σουρεαλιστικό.

Πώς ορίζεις σήμερα ένα “παγκόσμιο hit”; Είναι θέμα τύχης, timing ή στρατηγικής;

Είναι ένας συνδυασμός και των τριών. Ένα πραγματικό hit είναι δύσκολο να οριστεί — μπορεί να έχεις την τέλεια στρατηγική και πάλι να μην πετύχει, ενώ κάποιες φορές η δυναμική και το timing παίρνουν τον έλεγχο. Το κλειδί είναι να ξέρεις πώς να κινηθείς όταν έρθει η στιγμή.

Το να φτάσεις στο #1 του Shazam παγκοσμίως αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις μετά;

Όχι ιδιαίτερα. Προσπαθώ να μένω συγκεντρωμένος στη μουσική και στη δημιουργική διαδικασία, χωρίς να παρασύρομαι από νούμερα ή προσδοκίες.

Το “Angola” μοιάζει με κάτι παραπάνω από ένα track — σχεδόν σαν φόρος τιμής. Πώς προσέγγισες την κληρονομιά της Cesária Évora;

Ακριβώς, είναι ένας φόρος τιμής. Είναι μια απίστευτη παγκόσμια καλλιτέχνιδα και ένιωσα πως ήταν σημαντικό να τη συστήσω σε μια νέα γενιά. Προσπάθησα να σεβαστώ το πρωτότυπο, φέρνοντας ταυτόχρονα τον δικό μου ήχο, κρατώντας το οργανικό με πραγματικά όργανα όπως πνευστά, κρουστά, παλαμάκια, μπάσο και κιθάρα.

Υπήρχε πίεση ή αίσθηση ευθύνης δουλεύοντας με ένα τόσο εμβληματικό όνομα;

Φυσικά υπάρχει κάποια πίεση όταν δουλεύεις με κάτι που συνδέεται με ένα τόσο θρυλικό όνομα. Αλλά μόλις μπήκα στη δημιουργική ροή, έγινε περισσότερο θέμα συναισθήματος και λιγότερο υπερανάλυσης.

Τα streams σου αυξάνονται ραγδαία. Νιώθεις ότι αλλάζει και το κοινό σου;

Νιώθω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη μουσική μου από κάθε γωνιά του κόσμου. Λαμβάνω μηνύματα από μέρη που δεν έχω καν επισκεφτεί, κάτι που είναι απίστευτο. Δείχνει πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει η μουσική.

Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να διατηρήσεις την αυθεντικότητά σου σε μια παγκόσμια σκηνή;

Για μένα δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλώς μένω κοντά σε αυτό που είμαι και εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Η πρόκληση είναι περισσότερο να μπλοκάρεις τον εξωτερικό θόρυβο και τις προσδοκίες.

Αν δεν ήσουν μουσικός, τι θα έκανες;

Πιθανότατα κάτι σε εξωτερικό χώρο — μου αρέσει πολύ η φύση. Ίσως μια δουλειά όπου θα μπορώ να δουλεύω με τα χέρια μου, να είμαι έξω ή ακόμα και κάτι σχετικό με το φαγητό, αφού λατρεύω και τη μαγειρική.

Ποιο είναι το πιο απρόσμενο πράγμα που έχει συμβεί σε ένα studio session;

Το στούντιο μοιάζει πάντα με ένα μαγικό μέρος. Υπάρχουν στιγμές που ένα τραγούδι ζωντανεύει από το πουθενά και δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αυτή η αίσθηση δεν παλιώνει ποτέ — είναι σαν να εξαφανίζονται όλα τα υπόλοιπα για λίγο.

Υπάρχει κάποια dream συνεργασία που δεν έχει γίνει ακόμα;

Μια συνεργασία με τον Carlos Santana θα ήταν όνειρο. Έχει υπάρξει τεράστια έμπνευση για μένα, ειδικά ως κιθαρίστας, οπότε είναι σίγουρα στη λίστα μου.

Τι να περιμένουμε από σένα το 2026;

Πολλή κινητικότητα, περισσότερα shows, περισσότερα ταξίδια και φυσικά νέα μουσική. Εστιάζω στο να εξελίξω ακόμα περισσότερο τον ήχο μου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

