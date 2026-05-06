Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»

Την Τετάρτη (7/5, 22:00) ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League (Ρίτας – Τενερίφη στις 19:00 ο άλλος) και ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four για το ματς.

Ο πολύπειρος κόουτς εκθείασε τον ισπανικό σύλλογο, τόνισε ότι όταν φτάνει σε αυτό το σημείο πρέπει να συγκεντρωθείς στο πως θα νικήσεις, ενώ ξεκαθάρισε πως αν η ομάδα του ήταν back to back πρωταθλήτρια θα έλεγε ότι είναι φαβορί.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Πιστέψτε με αν ήμασταν back to back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, τρόπαια πίσω της.

Οι προπονητές ποτέ δεν θα πουν ότι είμαστε τέλειοι. Το τρόπαιο είναι ο στόχος για όλους. Όταν είσαι εδώ πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στο τρόπαιο (σ.σ. γέλια, για το γεγονός ότι καθόταν δίπλα του).

Παρακολουθώ για χρόνια αυτή την ομάδα (σ.σ. τη Μάλαγα). Πάντα σέβομαι τα κλαμπ που μένουν σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε κάνει μερικά βήματα για να έρθουμε πιο κοντά».

Για τη δίψα για να πετύχει παρότι είναι 53 χρόνια στην προπονητική: «Είναι αγάπη για το μπάσκετ. Δεν έχω πίεση για να πετύχω, οπότε με κάνει να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι στόχος για κάθε προπονητή ανεξάρτητα από την ηλικία».

Για τους Κουζμίνσκας και Λεκάβιτσιους: «Έχω μεγάλο σεβασμό στους Λιθουανούς παίκτες. Αγαπώ την ιστορία τους για το μπάσκετ. Ο Εχόντας δεν ήταν έτοιμος αυτή τη φορά για να υπογράψει σε εμάς για ιατρικούς λόγους. Τον Λεκαβίτσιους τον ξέραμε. Είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεσαι με τέτοιους παίκτες».

Για το ότι απέκλεισε την Μπανταλόνα: «Είναι εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ισπανικές ομάδες, επειδή είναι άλλη λίγκα, άλλο στιλ, πολλούς αιφνιδιασμούς. Όσο μπορείς να αποφύγεις ισπανικές ομάδες, έχουν την καλύτερη λίγκα, η σειρά όμως με την Μπανταλόνα θα μας βοηθήσει».

Φλιώνης: «Είμαστε πιο έμπειροι και έτοιμοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο»

Ο Δημήτρης Φλιώνης που εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ δήλωσε:

«Νιώθουμε, τόσο εγώ όσο και όλη η ομάδα, ότι διαθέτουμε περισσότερη εμπειρία. Οι παίκτες που ήταν και πέρυσι εδώ αποκόμισαν πολύτιμες παραστάσεις και είναι πιο έτοιμοι να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία στο Final 4. Το γεγονός ότι παίζουμε μακριά από την Αθήνα δεν είναι κάτι που μας απασχολεί σε αυτό το επίπεδο. Το παν είναι η ετοιμότητα.

«Κάθε σεζόν προσθέτεις στοιχεία στο παιχνίδι σου, κυρίως στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τους αγώνες και συνεργάζεσαι με τους συμπαίκτες σου. Χτίζεις πάνω σε μια βάση, αν και κάθε φορά ξεκινάς από την αρχή. Η σειρά με την Μπανταλόνα ήταν πολύ σκληρή, μας βοήθησε να εξελιχθούμε και να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία».

Για το κίνητρο που ωθεί τους παίκτες της ΑΕΚ, επισήμανε: «Αυτό που μας κάνει πιο πεινασμένους είναι ότι από την αρχή της σεζόν, από τον Αύγουστο, είχαμε αυτόν τον στόχο στο μυαλό μας. Το πιστεύαμε και το θέλαμε πολύ. Έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στον στόχο και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».