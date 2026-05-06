Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό
Συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντη ένας 49χρονος οδηγός ΙΧ μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, μια ομάδα ΟΠΚΕ, που βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου στον Κολωνό, έκρινε ύποπτο ένα όχημα και κάλεσαν τον οδηγό του να σταματήσει για έλεγχο.
Χτύπησε περιpολικό
Ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.
Ο 49χρονος κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό. Από την σύγκρουση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
Ακινητοποιήθηκε σε κιγκλιδώματα
Στη συνέχεια ο 49χρονος συνέχισε την πορεία και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.
Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνειο νοσοκομείο ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.
