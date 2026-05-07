Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει.

Ωστόσο, η ημέρα είναι αφιερωμένη σε σημαντικά γεγονότα και μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τι τιμάται σήμερα 7 Μαΐου

Σήμερα τιμώνται:

Το εν ουρανώ φανέν σημείο του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου

Οι Μάρτυρες Ιουβενάλιος, Ακάκιος και Κοδράτος

Το εν ουρανώ φανέν σημείο του Τιμίου Σταυρού

Η Εκκλησία τιμά το θαυμαστό γεγονός της εμφάνισης του σημείου του Σταυρού στον ουρανό, κατά την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίου.

Σύμφωνα με την παράδοση, το σημείο εμφανίστηκε λαμπρό στον ουρανό, ενισχύοντας την πίστη των Χριστιανών και αποτελώντας θεϊκό μήνυμα ελπίδας και νίκης.

Οι Μάρτυρες Ιουβενάλιος, Ακάκιος και Κοδράτος

Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν για την πίστη τους στον Χριστιανισμό, παραμένοντας αφοσιωμένοι παρά τους διωγμούς.

Η μνήμη τους τιμάται ως παράδειγμα θάρρους και πίστης.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa