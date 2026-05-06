Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη.

Τα PM 2.5 αποτελούν έναν από τους πιο επικίνδυνους ρύπους

Τα επίπεδα αυτά επηρεάζονται κυρίως από τη χρήση ορυκτών καυσίμων για θέρμανση, τις μεταφορές και τη βιομηχανία.

Οι υψηλότεροι ετήσιοι μέσοι όροι

Η Ευρώπη συγκαταλέγεται στις περιοχές με την πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα παγκοσμίως, σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπου η πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο είναι περιορισμένη. Αυτό επιτρέπει μια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης, αλλά και των προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (εκθέσεις IQAir και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 2024-25), οι υψηλότεροι ετήσιοι μέσοι όροι παρατηρούνται στη νότια Ιταλία. Με 117 και 113 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο), αντίστοιχα, οι πόλεις Ceglie Messapica και Torchiarolo είχαν τα χειρότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το ετήσιο όριο της ΕΕ των 25 μg/m3.

Στη Βόρεια Ιταλία – η κύρια βιομηχανική περιοχή της χώρας – τα ετήσια επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων κυμαίνονται κοντά στο όριο των 25 μg/m3.

Κατά την ίδια περίοδο, εκτός από την Ιταλία, οκτώ χώρες ξεπέρασαν το όριο, και συγκεκριμένα η Πολωνία, η Κροατία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Τουρκία, ακόμη και η Δανία (σε μια τοποθεσία στην Κοπεγχάγη) η οποία κατέγραψε το εντυπωσιακό: 95 μg/m3.

Μερικές από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στις βιομηχανικές περιοχές του Σεράγεβο και της Βόρειας Μακεδονίας.

Στην Ελλάδα η πλέον επιβαρυμένη περιοχή είναι είναι η Αττική αλλά κάτω από το όριο των 25 μg/m3.

Οι επιπτώσεις των PM 2.5 στην υγεία

Τα PM 2.5 αποτελούν έναν από τους πιο επικίνδυνους ρύπους, καθώς είναι τόσο μικρά που μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Η έκθεση σε αυτά συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως αναπνευστικά προβλήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις και χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, οι επιπτώσεις είναι εντονότερες, καθώς συχνά συνδυάζονται με περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και μεγαλύτερη έκθεση σε ρυπογόνες πηγές.