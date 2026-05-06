Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Απίστευτες περιγραφές και καταγγελίες που αποτυπώνουν μια πτυχή του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διατυπώθηκαν στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας στη δίκη 58 κατηγορουμένων που ελέγχονται ποινικά για την υπόθεση αυτή που βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ που κατά το κατηγορητήριο δεν είχαν δικαίωμα να εισπράξουν. Οι ίδιοι βέβαια οι κατηγορούμενοι μέσω των δικηγόρων τους καθώς κανένας δεν ήταν παρών στο εδώλιο αρνούνται ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ελιές και αμυγδαλιές χιλιάδων στρεμμάτων είχαν δηλωθεί ότι καλλιεργούνταν σε περιοχές της Καστοριάς που δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ούτε η ελιά ούτε η Αμυγδαλιά λόγω υψομέτρου. Και παρόλα αυτά κάποιοι εισέπρατταν επιδοτήσεις πληρώνοντας μάλιστα ως ενοίκιο το εκτελεστικό πόσο του 0,00035 λεπτά του ευρώ ανά στρέμμα.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την εξέταση του πρώτου μάρτυρα, κτηνοτρόφου στο επάγγελμα ο οποίος είχε προχωρήσει και σε καταγγελίες που έφτασαν στη δικαιοσύνη βλέποντας ότι κάποιοι με …αέρα κοπανιστό εισέπρατταν υψηλές αποζημιώσεις, ενώ ο ίδιος αν και είχε όλες τις προϋποθέσεις έβλεπε τη δική του επιδότηση να βαίνει μειούμενη.

Με την έναρξη της σημερινής δίκης απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα αναβολής και διακοπής καθώς ορισμένες πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί πριν από έξι χρόνια και ως εκ τούτου ελλοχεύει ο κίνδυνος παραγραφής καθώς ακόμα δεν έχει δικαστεί η υπόθεση σε πρώτο βαθμό.

Αμέσως μετά στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο κ. Δημητρης Μόσχος, πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού στην περιοχή της Κοζάνης.

«Σαν πρόεδρος συνεταιρισμού ρώτησα τι εκτάρια δηλώνονται και έμαθα ότι 64.000 στρέμματα το 2020δηλωνονταν ως βοσκότοποι, όπως μου είπε η αρμόδια υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ,22.000 ελαιόδεντρα στην Καστοριά που δεν υπάρχει ούτε δέντρο και 17.000 αμυγδαλιές που και αυτό δεν ευσταθούσε».

Πρόεδρος: Εσείς λέτε ότι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί!

Μάρτυρας: Ήταν καθαρά εικονικοί. Και άκουσα ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Τώρα καταλαβαίνω πως έχει παιχτεί το παιχνίδι γιατί αν είχε γίνει έτσι σημαίνει ότι έχουν ευθύνη και οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας ο οποίος είχε ενημερώσει όπως είπε και τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και έκανε στη συνέχεια καταγγελία στη δικαιοσύνη ανέφερε: «Εγώ έπαιρνα 28 ευρώ το στρέμμα, έφτασα να παίρνω 11,8. Εγώ με τετρακόσια στρέμματα και τετρακόσια πρόβατα παίρνω επιδότηση 11.500 ευρώ, δεν παίρνω όσα λένε ότι πήραν αυτοί οι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζω».

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας ο μάρτυρας κατέθεσε πως :

Τα ζώα που δηλώνονται σήμερα στην Κρήτη δεν υπάρχουν.

Δηλώθηκαν ελαιόδεντρα στους πρόποδες του Βιτσίου στα 1100 μέτρα υψόμετρο όπου η ελιά δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Καίγεται από το κρύο .

Για να πάρεις τα χρήματα πρέπει να τηρείς τον νόμο.

Όταν ξεκίνησα τη βιολογική καλλιέργειες ήμουν τα πρώτα χρόνια σε διαρκή έλεγχο.

Η τεχνική λύση ήταν ένα εργαλείο για να δοθεί η επιδότηση, εφόσον βέβαια υπήρχε ο αριθμός ζώων που δηλώνονταν.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 15 Μαΐου.