Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Τρεις μαύρες τρύπες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που φαίνεται να εκμεταλλεύονταν όσοι χωρίς να έχουν πραγματικά δικαιώματα και εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις αναδείχθηκαν σε δίκη για έκνομες επιδοτήσεις που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Ο αρχικός αριθμός των κατηγορούμενων της δίκης ήταν 32 πρόσωπα, που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό που υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ κατά την τριετία 2016-2018. Ωστόσο, στην προηγούμενη συνεδρίαση, έπειτα από επιστροφή ποσού 165.000 ευρώ και την ομολογία ενοχής τους, 7 κατηγορούμενοι έκαναν χρήση του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης και καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές. Ειδικότερα τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για τον ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Την ώρα που βρισκόταν στο βήμα του μάρτυρα προϊσταμένη στην υπηρεσία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις του προέδρου της έδρας Κ. Βελησσάρη και της ευρωπαϊκής εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου αναδείχθηκαν τα κενά αυτά στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που προφανώς κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν για να εισπράξουν επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι 3 μαύρες τρύπες

* Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατατίθενται μισθώτρια χωρίς υπογραφές η σφραγίδες, ενώ όπως παρατηρήθηκε από την έδρα υπήρχε και το φαινόμενο της υποβολής της λευκής σελίδας .

*Δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες στο σύνολό τους γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με το Κτηματολόγιο.

* Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα πόσα δεν μπορούν ακόμα και τώρα να εισπραχθούν. Θα πρέπει πρώτα να γίνει έλεγχος για κάθε οικονομικό έτος να γίνει ο καταλογισμός να δοθεί στους ενδιαφέροντος να κάνουν ένσταση… Μετά το 2015 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Επίσης, από τις ερωτήσεις της υπεράσπισης προέκυψε ο καθοριστικός ρόλος των ΚΥΔ στη δήλωση των αγροτεμαχίων που υποβάλουν οι παραγωγοί ως προς τον εντοπισμό των εκτάσεων και την υποβολή της δήλωσης .

Το δικαστήριο διέκοψε για 31 Μαρτίου με καταθέσεις μαρτύρων.