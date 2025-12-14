ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Βαριά αδικήματα που επισύρουν αυστηρές ποινές περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη.
Συγκεκριμένα η δίωξη κατά περίπτωση περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:
* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
* * Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
* * Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης,
* * Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού,
* * Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση,
* *Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου,
* Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.
