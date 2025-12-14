Βαριά αδικήματα που επισύρουν αυστηρές ποινές περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη.

Συγκεκριμένα η δίωξη κατά περίπτωση περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

* * Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

* * Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης,

* * Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού,

* * Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση,

* *Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου,

* Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.