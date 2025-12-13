Σε δεκαέξι συλλήψεις έχει προχωρήσει έως τώρα η Αστυνομία για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από τη ΔΑΟΕ δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης συνελήφθησαν δεκαέξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα.

Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση. Στη εγκληματική ομάδα συμμετείχε ακόμα ένας, ο οποίος απεβίωσε το 2024.

Επί έξι χρόνια λάμβαναν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης

Δομημένη ιεραρχία, διακριτοί ρόλοι

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

• Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

• Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

• Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

• Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

• Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

• Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ), οι οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Τι εντόπισε η Αστυνομία κατά τις έρευνες

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι δικαιούχοι τους ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμα και μετά θάνατον του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), λογιστικό γραφείο και οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.