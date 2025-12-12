newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Ελλάδα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 08:47

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Την ώρα που οι αγρότες προχωρούν αποφασιστικά στις δυναμικές κινητοποιήσεις τους ανά την Ελλάδα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στην Κρήτη για τον εντοπισμό ατόμων που πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 1.700.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, εξαπατώντας έτσι τους αρμόδιους φορείς και αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν προσαχθεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.

Σαράντα δύο κατηγορούμενοι

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη τα οποία θα συλληφθούν. Ανάμεσά τους βρίσκονται λογιστές, δικηγόρος και κάποιοι αγρότες, όπως και ένας πρόεδρος συνεταιρισμού συνδικαλιστής που είναι και το αρχηγικό μέλος.

Ερευνώμενο διάστημα από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα συνολικά χρήματα που έχουν λάβει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φτάνουν τα 1.700.000 ευρώ.

Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική τυχόν μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Αγρότες: 4ωρος αποκλεισμός από τρακτέρ και καΐκια του λιμανιού του Βόλου
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 13:26

Πολύωρος αποκλεισμός του λιμανιού Βόλου από αγρότες και αλιείς - Αποχώρησαν τα τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
InShorts 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Αγρότες: «Απόβαση» των τρακτέρ από ξηρά και θάλασσα – «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»
Ανυποχώρητοι 09.12.25

«Απόβαση» αγροτών από ξηρά και θάλασσα - «Ας έρθουν να μας συλλάβουν»

Στα «χαρακώματα» οι αγρότες σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις απειλές και την καταστολή. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και των αγροτικών τους μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του επιβατικού και του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Κρήτη: Συλλαλητήριο αγροτών σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δέχτηκαν επίθεση με χημικά από την αστυνομία
Agro-in 08.12.25 Upd: 15:19

Χημικά κατά αγροτών από την αστυνομία και στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)

Κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών στην Ιταλία, η διαιτητής του αγώνα δέχθηκε λεκτική επίθεση από οπαδό, με την υπόλοιπη εξέδρα πάντως να αντιδρά έντονα εναντίον του...

Σύνταξη
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Μαγική γλώσσα 12.12.25

Ερέβους επίκληση

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα με ομιλία Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα με ομιλία Τσίπρα

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον πολυχώρο Royal στην Πάτρα ενώ θα ακολουθήσει και ομιλία του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες
Πολιτική 12.12.25

Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες

Η στάση του Μαξίμου απέναντι στους «γαλάζιους» βουλευτές μετά τις οργισμένες αντιδράσεις τους στη ενημέρωση για το αγροτικό. Όλοι οι παράγοντες που κάνουν το εσωκομματικό έδαφος εύφορο για αλλεπάλληλες εξεγέρσεις. Τι θα πει ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
Europa League 12.12.25

Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν σχεδόν «κλειδώσει» την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League, ενώ διατηρούν ακόμη πιθανότητες για το τοπ-8 - Ποιές οι πιθανότητες για ελληνικό «εμφύλιο».

Σύνταξη
Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής
Ελλάδα 12.12.25

Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής

Τι λέει ο καθηγητή Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης για την υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος που αποδείχθηκε φορέας επικίνδυνης γονιδιακής μετάλλαξης.

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
Κόσμος 12.12.25

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Η Ταϊλάνδη διέλυσε το κοινοβούλιο μετά από σχεδόν μια εβδομάδα νέων συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη, και θα προκηρυχθούν γενικές εκλογές εντός 45 έως 60 ημερών.

Σύνταξη
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
