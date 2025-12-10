Τα αγροτικά μπλόκα στην Ελλάδα, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και οι συγκρούσεις με την αστυνομία στο Ηράκλειο και τα Χανιά της Κρήτης πρωταγωνιστούν στα διεθνή ΜΜΕ.

Ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεγάλες εφημερίδες και τηλεοπτικά ρεπορτάζ καλύπτουν τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων αγροτών, με εκτεταμένες αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «γαλάζιο τσιμπούσι» στα κοινοτικά κονδύλια.

Όλα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ρητά ότι το σκάνδαλο διαφθοράς είναι αυτό που έχει βγάλει τους αγρότες στους δρόμους, καθώς εξαιτίας του καθυστερούν οι πληρωμές των επιδοτήσεων στους πραγματικούς δικαιούχους. Κοινή ετυμηγορία των ανταποκριτών ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βρεθεί «στο καναβάτσο», με βαριές ευθύνες κορυφαίων πολιτικών προσώπων.

Το κύμα της οργής στα διεθνή πρακτορεία

To Associated Press καλύπτει από την πρώτη στιγμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με συνεχείς ανταποκρίσεις. Οι τίτλοι είναι ενδεικτικοί: «Οι Έλληνες αγρότες αψηφούν τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης και μπλοκάρουν τα συνοριακά περάσματα, εν μέσω σκανδάλου για κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων», γράφει το AP για τους αποκλεισμούς τελωνείων στη Βόρεια Ελλάδα.

«Θυμωμένοι αγρότες που διαμαρτύρονταν για καθυστερήσεις στην καταβολή επιδομάτων συνέρρευσαν τη Δευτέρα στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, καταφέρνοντας να αποφύγουν την αστυνομία που χρησιμοποίησε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να τους απωθήσει», αναφέρει νέο ρεπορτάζ.

Reuters και Bloomberg για ΟΠΕΚΕΠΕ και Mητσοτάκη

«Οι αγρότες αντιμετωπίζουν έλλειμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ λόγω σκανδάλου διαφθοράς», τονίζει σημερινό δημοσίευμα του Reuters, που παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον αγώνα των αγροτών.

«Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δέχεται κριτική για το σκάνδαλο, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις και προέτρεψε τους αγρότες να τερματίσουν τους αποκλεισμούς (…) Όμως οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται», συμπληρώνει το Reuters. Το πρακτορείο δίνει το λόγο σε αγρότη από τη Λάρισα, που τονίζει ότι γι’ αυτούς «είναι ζήτημα επιβίωσης».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «φωτογραφίζεται» ως υπαίτιο για τις καθυστερήσεις πληρωμών προς τους αγρότες και στις ανταποκρίσεις του oοικονομικού πρακτορείου Βloomberg.

Το οικονομικό πρακτορείο μεταφέρει τις ανησυχίες εκπροσώπων της αγοράς, ότι η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων θα οδηγήσει σε σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα.

Σκληρά ρεπορτάζ από το AFP: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη γωνία

«Το κλιμακούμενο πανελλαδικό κίνημα των αγροτών έχει μπλοκάρει κατά διαστήματα τους αυτοκινητόδρομους στην ηπειρωτική χώρα από τα τέλη Νοεμβρίου, στριμώχνοντας στη γωνία τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει η ανταπόκριση του Agence France-Presse (AFP).

Τα ρεπορτάζ του γαλλικού πρακτορείου, που αναδημοσιεύονται και στο France24, συνδέουν άμεσα τις αγροτικές κινητοποιήσεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφήνουν σαφείς αιχμές για εμπλοκή πολιτικών προσώπων που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό: «Η ιδιαίτερη πατρίδα του Έλληνα ηγέτη, η Κρήτη, είναι βαθιά εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το AFP φιλοξενεί δηλώσεις καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, γεμάτες οργή για την κυβέρνηση:

Ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, βαμβακοπαραγωγός και εκπρόσωπος των διαδηλωτών σε διαμαρτυρία με τρακτέρ κοντά στη Λάρισα, δήλωσε ότι ο κλάδος έχει φτάσει στο «ναδίρ» και οι αγρότες δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν. «Η κυβέρνηση μας καταβάλλει χρήματα που μας οφείλονται από το 2023… δεν υπάρχει πολιτική βούληση να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας», πρόσθεσε.

«Τα χρήματα (σ.σ. από τις επιδοτήσεις) δεν έφτασαν ποτέ στους αγρότες. Όσοι τα έκλεψαν πρέπει να πάνε φυλακή», δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, αγρότης που συμμετέχει στη συγκέντρωση στην Καρδίτσα.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα γερμανικά ΜΜΕ

Τα επεισόδια στην Κρήτη, οι συγκρούσεις με την αστυνομία και οι καθυστερήσεις πτήσεων στα αεροδρόμια είναι βασικό θέμα στην κάλυψη των αγροτικών κινητοποιήσεων από μεγάλα γερμανικά ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό κανάλι Ntv αναλύει το παρασκήνιο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι, «πολλά άτομα με πολιτικές διασυνδέσεις εκμεταλλεύθηκαν την κατάταση για να απομυζήσουν κονδύλια από τις Βρυξέλλες».

Φιλοξενεί τις δηλώσεις Μητσοτάκη που καταδικάζει τις «τυφλές» κινητοποιήσεις, συμπληρώνοντας ότι «η πατρίδα του η Κρήτη είναι στο επίκεντρο του σκανδάλου διαφθοράς».

Ο τίτλος του ρεπορτάζ της εφημερίδας Die Zeit είναι σαφής: «Σκάνδαλο διαφθοράς οδήγησε σε βίαιες ταραχές στην Κρήτη. Οι αγρότες διαδηλώνουν στους δρόμους επειδή η ελληνική κυβέρνηση παρακρατεί τις πληρωμές τους».

Το περιοδικό Spiegel κάλυψε τα γεγονότα στα αεροδρόμια της Κρήτης, αποδίδοντας τις διαμαρτυρίες «στα υψηλά κόστη παραγωγής και την έλλειψη επιδοτήσεων». Τόνισε ότι οι τουρίστες δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, καθώς αυτή την εποχή «υπάρχουν πολύ λίγες προγραμματισμένες πτήσεις τσάρτερ».

Και ο Independent «δείχνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Μητσοτάκη

Η βρετανική εφημερίδα Independent φιλοξενεί εκτεταμμένο ρεπορτάζ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις με ρητές αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ελληνική αστυνομία εκτοξεύει δακρυγόνα στους Έλληνες αγρότες, κατά τη διάρκεια μεγάλων ευρωπαϊκών διαδηλώσεων», είναι ο τίτλος της ανταπόκρισης του Independent.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι η δημοτικότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πληγεί σημαντικά από τα γεγονότα και ότι ο πρωθυπουργός καλεί τους αγρότες να τερματίσουν τις διαδηλώσεις, δηλώνοντας «ανοιχτός σε διάλογο».

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στον ισπανικό Τύπο

Το πλέον εντυπωσιακό φωτογραφικό αφιέρωμα στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των Ελλήνων αγροτών φιλοξενεί η δημοφιλής ισπανική εφημερίδα El Periodico, με δεκάδες συνταρακτικά πλάνα. Έλληνες φωτορεπόρτερ από την Κρήτη αποτυπώνουν στον φακό τα σοβαρά επεισόδια στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Από την υπόλοιπη Ελλάδα, ξεχωρίζουν οι εξαιρετικές αεροφωτογραφίες από το κονβόι των τρακτέρ στα μπλόκα της Καρδίτσας, του Άρη Μεσσήνη για το ΑFP.