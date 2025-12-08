Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

«Δεν μπορεί η αστυνομία να σταματήσει αυτό το τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα», δηλώνει στο in ο Λευτέρης Τρανταφυλλάκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ηρακλείου, ενώ οι αγρότες ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

«Μπήκαμε τελευταίοι στον χορό των κινητοποιήσεων αλλά ξεκινήσαμε αμέσως με τις δύσκολες κινήσεις. Αύριο το πρωί στις 10:00 αποφασίζουμε πως θα προχωρήσουμε με το κλείσιμο των αεροδρομίων σε Ηράκλειο και Χανιά», προσθέτει ο κ. Τρανταφυλλάκης.

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Παρασύρης, κτηνοτρόφος στο Ηράκλειο και μέλος της συντονιστικής επιτροπής για τις κινητοποιήσεις στην Κρήτη, δηλώνει ότι «και τα δύο αεροδρόμια είναι αυτή τη στιγμή κλειστά. Σεβόμαστε τους χώρους και δεν κάνουμε ζημιές. Επιλέξαμε κατευθείαν αυτή την κίνηση του αποκλεισμού των αεροδρομίων γιατί μας κοροϊδεύουν. Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις. Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν».

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η ερχόμενη εβδομάδα θα κρίνει και το μέλλον των διαμαρτυριών με την επόμενη γενική πανελλαδική συνέλευση να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Στη Στερεά Ελλάδα, στα μπλόκα ενισχύονται. Δύο από τα πιο δυναμικά μπλόκα που έχουν στηθεί αυτές τις ημέρες, είναι αυτό στο ύψος του Κάστρου και στο ύψος της Θήβας.

Οι Βοιωτοί αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, περιμένοντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα καίρια για την επιβίωση τους, αιτήματα. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, «αν δεν δούμε πράξεις, δεν μετακινούμε τα τρακτέρ μας από τις εθνικές οδούς»:

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες.

Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα στον Τρίλοφο, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ (Μανώλης) Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.