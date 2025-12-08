Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα προχωρούν σε πιο δυναμικές δράσεις, την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται από τη μία διάλογο μόνο εάν σταματήσουν τα μπλόκα και από την άλλη αυξάνει την καταστολή.

Μιλώντας για «ασάφεια των αιτημάτων» των αγροτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να ποντάρει στη δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού λέγοντας ότι οι «τυφλές διαμαρτυρίες» κινδυνεύουν να «στρέψουν την υπόλοιπη κοινωνία απέναντί τους».

Την ίδια στιγμή οι αγρότες διαμηνύουν ότι εχθρός τους δεν είναι η κοινωνία αλλά οι αγώνες τους αφορούν την επιβίωσή τους και μεταφέρουν το θετικό κλίμα που λαμβάνουν στα μπλόκα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές επιλογές, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες στο ξεκλήρισμα. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ η ερχόμενη εβδομάδα θα κρίνει και το μέλλον των διαμαρτυριών με την επόμενη γενική πανελλαδική συνέλευση να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Μέχρι στιγμής οι απόπειρες καταστολής των κινητοποιήσεων που επαναλήφθηκαν σήμερα στην Κρήτη δεν φαίνεται να έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για την κυβέρνηση, καθώς η οργή αυξάνεται στα μπλόκα.

Χημικά και κρότου λάμψης στην Κρήτη

Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων όπου η αστυνομία απέκλεισε η ίδια την πρόσβαση στους αερολιμένες προκειμένου να μην φτάσουν οι αγρότες που είχαν αποφασίσει να κατευθυνθούν προς τα εκεί.

Οι ταξιδιώτες προσπαθούσαν να πλησιάσουν τα αεροδρόμια με τα πόδια κουβαλώντας τις αποσκευές τους ενώ ο αποκλεισμός από την αστυνομία προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αγροτών που και στις δύο περιπτώσεις κατάφεραν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου λάμψης γεγονός που προκάλεσε την οργή των αγροτών με κάποιους εξ αυτών να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς.

Στα Χανιά αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό και οι αστυνομικές δυνάμεις υποχώρησαν ανοίγοντας τον δρόμο.

Στο Ηράκλειο κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία (σύμφωνα με τους διοργανωτές συνολικά ήταν 4.000 αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς) κατάφεραν να φτάσουν στην πίστα του αεροδρομίου με τον αερολιμένα να εκδίδει Notam που αναφέρει το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Με τρακτέρ έξω από το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα

Μετά από απόφαση της συνέλευσης στη Νίκαια χθες Κυριακή, αγρότες κατευθύνθηκαν με τρακτέρ στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική διαμαρτυρία.

Ωστόσο στην προσπάθειά τους να φτάσουν διαπίστωσαν ότι ο δρόμος ήταν κλειστός από αστυνομικές δυνάμεις .

«Αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση; Αν ήμασταν φραπέδες ή χασάπηδες θα περνούσαμε» τόνισαν οι εκπρόσωποι των αγροτών και απαίτησαν φύγουν οι δυνάμεις καταστολής.

Παραταγμένα τα τρακτέρ στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παραμένουν με τα τρακτέρ τους στα Πράσινα Φανάρια.

Τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, όμως ο δρόμος είναι κλειστός από τις αστυνομικές δυνάμεις με τις κλούβες των ΜΑΤ.

Οι αγρότες πηγαίνουν στους οδηγούς και τους ενημερώνουν ότι ο δρόμος δεν είναι κλειστός επειδή εκείνοι έχουν βάλει τα τρακτέρ τους στον δρόμο, αλλά επειδή οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν κλείσει τον δρόμο προς το αεροδρόμιο.

Στην Πάτρα οι αγρότες της Αχαΐας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Προς αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου οι αγρότες της Μαγνησίας

Στις Μικροθήβες παραμένουν οι αγρότες της Μαγνησίας, που τονίζουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τους υπόλοιπους αγρότες της Θεσσαλίας και όλης της χώρας. Για την Τετάρτη προγραμματίζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου με τη συμμετοχή και τον αλιέων.

Στον δρόμο οι αγρότες στη Ροδόπη – Νέο μπλόκο στα Βαφέικα Ξανθης

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Ροδόπης ενώ νέο μπλόκο στήθηκε ανατολική είσοδο της Ξάνθης αποκλείοντας για κάποιες ώρες το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Τη στήριξή τους τους αγρότες έχουν δηλώσει το ΤΕΕ Θράκης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ροδόπης και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων. Από το μεσημέρι της Κυριακής η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στον κόμβο της Άρτας, όπου αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά τη συγκέντρωση που προηγήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Στην Πρέβεζα παραμένει σταθερό το μπλόκο στον Λούρο, ενώ στα Ιωάννινα οι παραγωγοί που απέκλεισαν το αεροδρόμιο επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου από σήμερα θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί της Εθνικής προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Ηγουμενίτσα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την Πέμπτη στις 11 το πρωί, με πορεία τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.

Αγρότες Δυτικής Μακεδονίας: Κάλεσμα για γενική απεργία

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, όπου βρίσκονται από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

Στη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των γραφείων του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων έφτασε χωρίς εντάσεις στα γραφεία του οργανισμού, όπου συναντήθηκε με υπηρεσιακά στελέχη και κατέθεσε τα αιτήματά της.

Παράλληλα, οι αγρότες απηύθυναν κάλεσμα σε φορείς, συλλόγους, πολίτες και επαγγελματίες όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κοινή σύσκεψη στο χώρο του μπλόκου, αύριο στις 20:00, με σκοπό να συζητηθεί η προκήρυξη γενικής απεργίας και να καθοριστεί η ημερομηνία της. Από σήμερα, αποφασίστηκε επίσης να μοιράζονται δωρεάν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Αποκλεισμοί δρόμων και στη Στερεά Ελλάδα

Ενισχύονται τα μπλόκα και στη Στερεά Ελλάδα με μπλόκα σε παράδρομους για κάποιες ώρες.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.