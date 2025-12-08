Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»

Σε νέα προσπάθεια κατευνασμού των αγροτών που αυξάνουν τα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, προέβη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας διάλογο με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι κλειστούς, χωρίς να κρύβει ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό.

«Πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Το λέω αυτό γιατί η πόρτα και η δικιά μου αλλά και του υπουργείου και του αντιπροέδρου που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα είναι πάντα ανοιχτή, θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς γιατί εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ένα καλόπιστο διάλογο», είπε, αναφερόμενος στα μπλόκα κατά το συνέδριο «Υγεία πάνω από όλα».

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα προκλητικά έκανε λόγο για ασάφεια αιτημάτων των αγροτών, και επανέλαβε ότι στο διάλογο πρέπει «να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε κι επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί, να σχεδιάσουμε επόμενα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα, υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά προϊόντα».

Χρήματα με το σταγονόμετρο

Παραδέχθηκε ότι η “μεγάλη αλλαγή” στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επώδυνη και έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις και ξεκαθάρισε εκ νέου ότι τα χρήματα θα δοθούν με το σταγονόμετρο:

«Να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε, αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα, τα οποία δε μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο. Άρα οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και τη ευρωπαϊκή διάσταση» είπε και κατέληξε:

«Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της επιστροφής του, κάναμε ένα πρώτο βήμα ως προς το ρεύμα, εδώ είμαστε αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, οι οποίες τελικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στους αγρότες και να χαθεί η ουσία».